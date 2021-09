Jorge Sampaoli, des premiers soupçons à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli a un chouchou dans le vestiaire de l'OM, et cela commence à agacer certains de ses concurrents.

Recruté par l'OM en début d’année 2021, Jorge Sampaoli a pu prendre le pouls pendant quelques mois. Mais désormais, l’entraîneur argentin a les commandes d’une équipe qu’il a dessinée avec Pablo Longoria. L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine rappelle régulièrement qu’il n’a pas obtenu autant de joueurs qu’il aurait voulu, mais il a tout de même, au coeur d’une période difficile sur le plan économique, parvenu à se renforcer de manière spectaculaire. Y compris avec une énorme dépense, celle de faire venir Gerson pour 22 millions d’euros, bonus compris, en provenance de Flamengo. Un montant qui fait monter la pression pour le milieu de terrain, très attendu au tournant, surtout quand on se rappelle que la dernière grosse dépense de l’OM sur le marché des transfert, c’était Kevin Strootman, que le club provençal continue de payer pour qu’il joue en Série A. En attendant, le Brésilien est pris sous son aile par Jorge Sampaoli, qui l’a titularisé à tous les matchs sauf celui contre Monaco, où il venait de rentrer du Brésil.

Gerson, l'ombre d'un doute



Gerson connaît des débuts très mitigés avec l'OM. Mais le milieu brésilien bénéficie encore d'un crédit quasi illimité de la part de Jorge Sampaoli, qui l'a voulu cet été. https://t.co/0hQ0wwR1g9 pic.twitter.com/yM9Mmq6VwR — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2021

Le chouchou de Sampaoli

Pour un rendement qui laisse dubitatif, et pas uniquement les observateurs. En effet, malgré une bonne préparation et un temps de jeu conséquent, Gerson ne parvient pas encore à convaincre, ce qui a parfois le don d’agacer. La brouille avec Matteo Guendouzi lors du match face à Lens ne veut pas forcément dire que le Brésilien est ciblé, mais L’Equipe révèle que dans le vestiaire, le fait que l’ancien joueur de Flamengo débute à chaque fois même quand il est décevant, fait grincer des dents. On soupçonne ainsi Jorge Sampaoli de prendre la défense de Gerson un peu trop facilement, et d’en faire son chouchou au détriment des autres joueurs au milieu de terrain. Un statut quasiment assumé par l’entraineur argentin, qui est persuadé que Gerson n’a pas encore atteint son plein niveau, tant le potentiel du Brésilien est énorme à ses yeux. Pour le moment, avec les bons résultats et le turnover lié à l’enchaînement des matchs, l’OM peut clairement se permettre d’attendre de voir le meilleur visage de son milieu de terrain, qui laisse encore un peu sur sa faim.