Jordan Veretout à l’OM, une précision de taille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jordan Veretout sera vendredi à Marseille afin de s’engager en faveur de l’OM, qui tient enfin son milieu de terrain au mercato.

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur avec Jordan Veretout. Comme indiqué par les médias italiens, l’OM et l’AS Roma sont tombés d’accord pour la venue de l’international français en Provence. Mais tandis qu’un prêt avec une option d’achat à 11 millions d’euros était évoqué, il n’en sera finalement rien. En effet, Foot Mercato dévoile que l’Olympique de Marseille et la Roma se sont entendus sur un transfert sec et définitif de Jordan Veretout. Les chiffres évoqués plus tôt dans la journée tiennent toujours, à savoir un transfert à hauteur de 11 millions d’euros plus environ 4 millions d’euros de bonus. Mais le milieu de la Roma va faire l’objet d’un transfert sec, ce qui va lui permettre de s’engager pour trois ans plus une année en option à l’OM.

Un transfert sec pour Veretout à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Le média dévoile par ailleurs que Jordan Veretout effectuera sa visite médicale vendredi à l’OM avant de s’engager en faveur du club phocéen. A priori, le timing sera un peu juste pour voir Jordan Veretout évoluer avec l’Olympique de Marseille contre le Stade de Reims, dimanche soir lors de la première journée de Ligue 1, même si tout est possible en fonction de l’heure à laquelle le contrat de Jordan Veretout sera envoyé à la Ligue puis homologué par celle-ci. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent renfort que tient le club phocéen, qui cherchait activement un milieu défensif afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa depuis le début du mercato. Dans ce secteur de jeu, Igor Tudor a principalement utilisé Valentin Rongier, Pape Gueye et Mattéo Guendouzi durant les matchs de préparation.