Jonathan Tah à l’OM, une grosse claque venue d’Allemagne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Si l'OM veut recruter du lourd l'été prochain, il va falloir se frotter aux gros bras. C'est exactement ce qu'il se passe pour Jonathan Tah, qui fait saliver une légende du Bayern Munich.

Pour se renforcer, l’OM va avoir besoin d’une chose en premier lieu : son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Les dernières journées peuvent être chaudes en cas de nouveau craquage, mais le club olympien reste bien placé pour terminer sur le podium. C’est pourquoi Pablo Longoria et Mehdi Benatia se penchent sur un recrutement de prestige pour faire bonne figure dans la plus glorieuse des compétitions européennes. Le nom de Aymeric Laporte est en premier sur la liste pour renforcer une défense aux abois cette saison. Celui de Jonathan Tah est désormais juste derrière selon les informations de la presse allemande.

Kim a déçu, Tah fera mieux

Le défenseur central international de la Mannschaft est à un an de la fin de son contrat avec le Bayer Leverkusen et il semble avoir fait le tour de la question en Rhénanie du Nord. A bientôt 30 ans, le défenseur central est suivi par l’OM donc, mais aussi par le FC Barcelone. Mais comme beaucoup de joueurs allemands, un appel du pied de la part du Bayern Munich pourrait le faire craquer. Et c’est ce que demande une légende du club bavarois, Lothar Matthaus, afin de remplacer le décevant Kim, acheté très cher à Naples mais loin de répondre aux attentes.

« Je vois une possibilité pour lui en Bundesliga. Le Bayern a commis une erreur l'été dernier en ne recrutant pas Tah. Mais peut-être décidera-t-il de revenir au Bayern cet été ? La défense du FCB est en cours de construction. Il y a beaucoup d’incertitudes. Le Bayern n'est pas satisfait de Kim, même si je l'apprécie en tant que défenseur central. Mais il pourrait avoir besoin d'un leader à ses côtés. Tah en serait un. Si j'avais mon mot à dire au Bayern, j'aurais besoin du meilleur, et Tah est l'un des meilleurs. Je considérerais sans hésiter Tah », a prévenu la légende du football allemand au micro de Sky Deutschland. Un souhait qui pourrait faire très mal à l’OM, même si le Bayern Munich n’a pas encore bougé le petit doigt. Il faut dire que le transfert de Tah était bien à l’étude lors de l’été 2024, mais l’échec des négociations pour une différence de 5 millions d’euros a refroidi tout le monde. Le mercato estival devrait permettre de réchauffer les différentes parties.