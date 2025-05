Jonathan David refuse de signer à l’OM et dit pourquoi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve de réaliser le gros coup Jonathan David cet été, et Pablo Longoria a déjà pris des informations. Mais l'attaquant canadien a fait son choix.

Infatigable buteur de Ligue 1, Jonathan David a aussi brillé en Ligue des Champions cette saison. Malgré cela, le LOSC ne l’a jamais vendu et se heurte désormais à la dure réalité des contrats, puisque le Canadien va quitter le Nord librement à la fin de la saison. L’avant-centre a déjà prévenu ses dirigeants qu’une prolongation ne serait pas possible, et il ne manquera pas de concurrents pour viser un top club européen. Avec son profil de joueur capable de fixer les défenses, son côté finisseur et son expérience en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, David intéressait aussi l’OM, qui est toujours sur le coup pour prendre un joueur libre quand l’occasion se présente.

Naples est en pole position, Longoria n'a pas dit son dernier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan David Jr. (@jodavid)

Mais ce ne sera pas le cas pour cet été. En effet, selon les révélations du 10 Sport, Jonathan David a pris sa décision et il ne compte pas continuer l’aventure en Ligue 1. Ce n’est donc pas contre l’OM, mais le Canadien cherche à changer de championnat, et pourrait répondre aux offres de Naples, qui le courtise ardemment depuis quelques semaines. La Premier League et des formations espagnoles sont également sur les rangs, pour ce dossier qui pourrait se régler dans le courant de l’été car l’avant-centre des Dogues a tout le loisir d’étudier les différentes offres qui lui seront faites. L’OM n’a, à priori, pas sa chance donc, même si cela n’empêche pas Pablo Longoria de suivre le dossier de près, au cas où aucune proposition ne satisferait David. Mais attention, ce dernier a fait savoir aux clubs qui le courtisent qu’il serait très gourmand au niveau du salaire, en raison de son arrivée sans faire l’objet d’un transfert.