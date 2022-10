Jonathan Clauss est le patron à l'OM, en L1 et en Europe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, Jonathan Clauss a réalisé une prestation XXL sur la pelouse d'Angers. Le latéral droit de l'OM, repositionné à gauche, a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Mais, ce n'est pas le coup d'un soir en témoignent ses impressionnantes statistiques.

Pas besoin d'Alexis Sanchez, Cengiz Under ou Valentin Rongier pour l'OM à Angers. Jonathan Clauss s'est chargé seul de guider les Olympiens vers la gagne, en assumant le rôle de buteur et de passeur à Raymond-Kopa. Homme du match face au SCO avec un but et deux passes décisives, l'ancien lensois prouve semaine après semaine que l'OM a bien fait de débourser 7,5 millions d'euros pour lui. Dans son rôle de latéral-piston droit, Clauss est clairement l'un des points forts marseillais depuis le début de la saison en Ligue 1.

Clauss est le défenseur le plus décisif d'Europe

Un constat partagé par son entraîneur Igor Tudor à l'issue du match d'Angers. « Clauss, c’est incroyable, mais je le savais dès le premier entraînement. C’est vraiment un plaisir d’avoir un tel joueur quand on est entraîneur », a t-il confié en conférence de presse d'après-match. Les chiffres viennent aussi mettre la lumière sur l'importance de Clauss à l'OM et en Ligue 1. A l'image du match d'hier, il n'y a pas plus décisif que Clauss parmi les défenseurs. Depuis le début de saison dernière, le latéral international a été impliqué sur 19 buts, soit 6 buts et 13 passes décisives.

19 - Depuis le début de la saison dernière, Jonathan Clauss est le défenseur/piston le plus décisif dans le Top 5 européen (19 – 6 buts, 13 assists). Dynamique. #SCOOM pic.twitter.com/YZGGyuwjN5 — OptaJean (@OptaJean) September 30, 2022

Il est le premier dans le domaine chez les défenseurs parmi les cinq grands championnats européens. En outre, il en est à trois buts en Ligue 1 depuis la reprise ce qui en fait le co-meilleur buteur chez les défenseurs avec son coéquipier Nuno Tavares qu'il suppléait à gauche vendredi soir. Son appétit dans le domaine offensif est visible dans les statistiques, comme le souligne Ouest-France. Il tire en moyenne 1,5 fois par match depuis la 1ère journée de Ligue 1. Enfin, symbole de la confiance que lui donne Igor Tudor son nouvel entraîneur depuis deux mois seulement, il a été titularisé lors de chaque rencontre de Ligue 1 cette saison. Au vu de tous ces éléments, difficile d'imaginer Clauss ne pas aller au Qatar en novembre prochain. Reste cependant à se montrer aussi décisif avec les Bleus, ce qui ne fut pas toujours le cas depuis ses débuts en mars dernier.