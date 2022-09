Jonathan Clauss choqué par ce qu'il voit à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté par l'OM cet été au mercato en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss va découvrir la Ligue des champions ce mercredi soir face à Tottenham. Un grand pas en avant pour un joueur tombé amoureux du club phocéen.

L'OM a flairé le bon coup cet été en recrutant Jonatan Clauss à Lens. L'international français voulait découvrir autre chose et un plus grand club. Surtout que les Phocéens disputent cette saison la Ligue des champions. Une nouvelle aventure pour Clauss, qui a une carrière atypique. Il y a encore quatre ans, le latéral droit évoluait à Quevilly-Rouen. Ce mercredi, il sera donc à Londres pour défier Tottenham. Et ce match est aussi très attendu par les fans de l'OM, pour qui la C1 est forcément particulière. Clauss est conscient des enjeux et a d'ailleurs changé d'avis sur le club marseillais.

Clauss, l'OM l'impressionne

Lors d'un entretien accordé au quotidien Le Dauphiné, le joueur de 29 ans a en effet fait un aveu assez équivoque : « Le club a une dimension supérieure à ce que je pensais. J'avais une image de grand club, forcément, mais en étant à l'intérieur, on sent une autre dimension, de par les supporters, l'image de l'OM dans le monde. C'est tellement différent de tout ce que j'ai pu connaître. Je prends conscience de la grandeur du club ». De quoi se mettre un peu plus les fans de l'OM dans la poche pour Jonatan Clauss, performant depuis son arrivée au club. De bon augure pour lui et sa potentielle participation à la prochaine Coupe du monde. Ses prestations en Ligue des champions seront suivies avec attention, alors que les Bleus se cherchent une valeur sûre au poste de piston droit. Sur la pression qui l'entoure, Clauss a d'ailleurs rajouté lors de son interview : « On est venus pour faire rayonner Marseille en C1. Je ne sais pas comment ça va se passer, que ce soit en bien ou en mal, mais on a choisi cette pression-là : on va tout faire faire pour défendre les couleurs du club ». Voilà qui est clair.