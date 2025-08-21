Joël Ordonez, la Premier League va faire pleurer l'OM

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une semaine tumultueuse, le mercato n’attend pas. Les dirigeants olympiens vont devoir accélérer dans le dossier Joel Ordóñez. Un club de Premier League tente de passer devant pour signer le défenseur de Bruges.

C’est une semaine plus que mouvementée du côté de la cité phocéenne. Après la défaite en supériorité numérique à Rennes le week-end dernier lors de la première journée de championnat, le vestiaire s’est brisé. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été mis dehors par la direction. Pablo Longoria doit à côté de cela gérer d’autres dossiers chauds du mercato. Le défenseur central Joel Ordóñez n’a pas encore signé et d’autres clubs suivent le joueur de près. Ce jeudi, Crystal Palace tente de passer devant l’OM. Mais la formation de Roberto de Zerbi garde l’avantage avec un bel atout dans sa poche.

Joel Ordóñez veut rejoindre De Zerbi

Le média équatorien Teradeportes explique ce jeudi qu’il ne reste plus que quelques jours à l’Olympique de Marseille pour finaliser la venue de Joel Ordóñez. Le défenseur de Bruges doit signer avant la fin du mercato et la concurrence augmente de jour en jour. Le média sud-américain précise que Crystal Palace a désormais les moyens de répondre aux exigences demandées par Bruges. Le club belge en demande depuis quelques semaines plus d’une trentaine de millions d’euros. L’OM de son côté aurait transmis une dernière offre à 33 millions d’euros. L’avantage du club de la cité phocéenne reste son entraîneur. Joel Ordóñez veut travailler avec Roberto de Zerbi et le club possède déjà un accord avec le joueur. Toujours selon Teradeportes, Crystal Palace ne s'avoue pas vaincu et poursuit les négociations avec Bruges. En quête d’un défenseur central supplémentaire, l’OM va devoir finaliser rapidement le dossier Joel Ordóñez pour ne pas subir un revers cette semaine. Car du côté des Eagles, une accélération soudaine pourrait permettre d'enlever la mise, peu importe la préférence du défenseur central à la base.