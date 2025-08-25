Joel Ordonez à l'OM, c'est imminent

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central depuis plusieurs semaines, l’OM a fait de Joel Ordonez sa priorité. Le dossier de l’international équatorien de Bruges pourrait connaître un dénouement imminent.

Comme à Rennes il y a une semaine, la défense de l’Olympique de Marseille a encore montré ses limites ce samedi contre le Paris FC au Vélodrome. Malgré la victoire marseillaise, Geronimo Rulli a encaissé deux buts. En cause, une défense trop friable qu’il va absolument falloir renforcer d’ici la fin du mercato. L’OM souhaite faire venir un latéral gauche mais surtout un défenseur central de plus. Dans l’axe, la priorité n’est autre que Joel Ordonez, le colosse équatorien du FC Bruges.

Un accord a été trouvé il y a plusieurs semaines entre le club phocéen et le joueur de 20 ans, mais le club belge se montre beaucoup moins ouvert à un transfert vers Marseille. Medhi Benatia et Pablo Longoria se sont pourtant alignés sur les exigences belges en proposant 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. L’OM attend désormais que le FC Bruges tiennent sa parole, alors que le club belge avait promis à Joel Ordonez de le laisser partir si une telle offre arrivait. Le dénouement de ce dossier pourrait bien être imminent si l’on se fie aux indices laissés sur X par le journaliste Sacha Tavolieri.

Ordonez toujours déterminé à signer à l'OM

Très fiable sur ce dossier depuis le début des négociations, notre confrère de Sky Sports a laissé entendre que tout pouvait maintenant aller très vite pour que ce deal se concrétise. Des informations qui rejoignent celles, publiées dans la soirée de dimanche, par la journaliste Johanna Calderón, elle aussi très au courant de la situation de Joel Ordonez. « Ordoñez va à la guerre pour signer à l’OM. Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre le club phocéen. Le défenseur s’est présenté ce matin au centre sportif du Club Brugge mais il n’a pas pris part à l’entraînement avec ses coéquipiers » a ajouté expliqué Sacha Tavolieri, confirmant que le joueur était prêt à tout pour rejoindre Marseille d’ici la fin du mercato. Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont plus que sept jours devant eux pour finaliser ce très gros dossier de l’intersaison.