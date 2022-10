Jérôme Rothen met un coup de boule à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM s'est incliné face au PSG dans le Classique de Ligue 1. Les joueurs d'Igor Tudor ont pourtant eu de beaux coups à jouer.

L'OM a enchainé un deuxième revers de suite en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Les Phocéens auront pourtant eu de belles situations de marquer. Mais la maladresse des attaquants marseillais, couplée à quelques manques d'attention en défense, auront porté préjudice à l'OM. Résultat, une courte défaite face à un PSG qui était pourtant peu inspiré et affaibli en défense. Si de nombreux observateurs ont apprécié la prestation globale des Phocéens ce dimanche soir face au PSG et la jugent de bon augure pour la suite, ce n'est pas le cas de Jérôme Rothen.

L'OM face au PSG, Rothen n'a pas aimé

𝗡𝘇𝗮́𝗺𝗯𝗲 𝘆𝗮 𝗺𝘂𝗸𝗶𝗲́ 💪🇨🇩



Retour en images sur le match taille patron de notre défenseur central @mbemba22 dans ce classique au Parc des Princes ! ⛔️ #PSGOM pic.twitter.com/Akivuhz8Cy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 17, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet tenu à donner son avis sur la prestation marseillaise. Et pour lui, pas de quoi avoir trop de regrets au vu des manques dans les rangs d'Igor Tudor. « Les regrets, je pense les avoir. Mais je les ai moins parce que techniquement, je trouve qu'il y a des gros manques. Le plus dur dans le foot, c'est de ne pas paniquer. Là, ils se sont précipités. C'était comme à Tottenham, quand je disais que la première mi-temps n'était pas super. Là aussi, ce n'était pas un bon match de l'OM. Offensivement, je trouve qu'il y a tellement de manques sur les zones de vérité. Les joueurs qui doivent amener, si je les juge comme des grandes joueurs, je vais être déçu. Ils sont limités. Harit devait être bien meilleur dans l'utilisation du ballon et c'était le seul qui pouvait apporter de la technique », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui tempère la prestation de l'OM ce dimanche soir au Parc des Princes face au PSG. Désormais 4ème de Ligue 1, le club olympien va devoir très vite repartir de l'avant. Lors de la prochaine journée, l'OM reçoit le RC Lens, 3ème.