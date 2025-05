L'OM exulte, la Ligue des Champions revient à Marseille ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

33e journée de Ligue 1

Le Havre - OM : 1-3

Buts : Gouiri (56e, 98e), Greenwood (85e) pour l'OM ; Soumare (66e) pour Le Havre

Interrompu en raison d'incidents en tribunes, le match entre Le Havre et l'OM a terminé après les autres. Et alors que Gouiri avait ouvert le score avant l'interruption, les Normands profitaient du manque de rythme des Olympiens après la reprise pour égaliser. Le match devenait fou et complètement décousu entre une équipe qui jouait sa qualification en Ligue des Champions et l'autre, toujours engagée dans la course pour le maintien. Dans le money-time du match à cinq minutes de la fin, c'est finalement l'inévitable Mason Greenwood, d'un but magique dont il a le secret, qui offrait la victoire à son équipe. En fin de match, après une grosse occasion du Havre, Gouiri marquait le troisième but marseillais. Avec ce résultat, l'OM est à présent assuré de figurer sur le podium de la Ligue 1 à la fin du championnat. Objectif atteint pour Roberto De Zerbi, son équipe disputera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Havre de son côté reste barragiste, avec un point seulement d'avance sur Saint-Etienne et deux points de retard sur Nantes.