Incendie à Marseille, l’OM affiche sa solidarité

Par Guillaume Conte

Ce sont des scènes rares dans une grande ville de métropole, mais Marseille est en proie aux flammes en raison d’un incendie qui s’est déclaré aux Pennes-Mirabeau et qui est porté par le Mistral aux portes de la ville.

Des quartiers ont été évacués alors que d’impressionnants nuages de fumée recouvrent une partie du ciel de la cité phocéenne. Des premières habitations ont été touchées, tout comme des véhicules stationnés qui n’ont pas pu être déplacés à temps. Devant ce problème qui touche forcément Marseille et sa région, l’OM a fait passer les consignes du Préfet des Bouches-du-Rhône avec les consignes à suivre et un appel à la plus grande prudence face à cette situation précaire.

⚠️ 𝗜𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀-𝗠𝗶𝗿𝗮𝗯𝗲𝗮𝘂



Nous recommandons à chacun la plus grande prudence et nous vous invitons à suivre les consignes publiées sur le site ou les réseaux sociaux de la @Prefet13.



L’Olympique de Marseille apporte tout son soutien aux… https://t.co/Ol4OQoe8SP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2025

Sans oublier d’apporter un message de soutien à tous les intervenants qui luttent contre le feu dans ces moments critiques. Plus de 700 pompiers sont mobilisés à Marseille, et en début de soirée, les autorités ont fait savoir que le feu continuait de progresser mais était pour le moment maitrisé. Les habitants du 16e arrondissement sont invités à rester chez eux confinés. Aucune victime n’est à déplorer en début de soirée, même si les autorités restent très vigilantes alors que l’aéroport de Marseille a été fermé.