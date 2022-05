Impossible n'est pas Marseille, l'OM est bouillant avant Feyenoord

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est avec un but de retard que l’Olympique de Marseille se prépare à recevoir le Feyenoord Rotterdam ce jeudi soir, en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence.

L’objectif est simple, remonter ce handicap et aller chercher une 6e finale européenne de l’histoire, après deux fois en C1, et trois fois en C3. Pour le moment, l’OM en est bien loin surtout si le club provençal affiche le manque de maitrise entrevu à l’aller aux Pays-Bas. Mais devant leur public, même si une partie du Vélodrome sera fermée après les incidents des tours précédents, les coéquipiers de Dimitri Payet ont largement les moyens de secouer cette équipe de Feyenoord qui a pu paraitre très désordonnée à l’aller et friable défensivement. Dans les colonnes d’Aujourd’hui en France, Harold Marchetti prévient que cette rencontre retour peut rapidement tomber dans la folie, surtout avec les (bonnes) habitudes des matchs couperets en aller-retour qui ménagent un suspense dément ces dernières années.

L'OM jouera dans un volcan

« Comme le mot impossible ne figure dans aucun des dictionnaires provençaux, tout un peuple, fédéré derrière sa vitrine, se drape d’espoir. Mieux que quiconque, il sait combien l’Europe peut être enivrante. Flamboyante. Cruelle parfois. De l’imagination ou de la raison, peu importe en réalité. Dans un volcan et sur un fil, s’esquisse la soirée des supporteurs marseillais », a lancé le journaliste, persuadé que le dernier espoir du football tricolore cette saison peut aller encore plus loin.

Le fiasco face à l'OL sera vite oublié

Les ambitions de l’OM sont donc énormes pour cette rencontre, surtout que Jorge Sampaoli a tout mis en oeuvre pour que ses joueurs soient dans les meilleures dispositions. Selon L’Equipe, l’entraineur marseillais a osé dire à ses joueurs, avant le match de dimanche dernier, que la rencontre face à l’OL passait au second plan par rapport à la demi-finale face au Feyenoord. Le résultat contre Lyon (0-3) explique donc en partie pourquoi le moral n’a pas été atteint à Marseille, même si les supporters n’ont guère apprécié. Ils seront prêts à tout pardonner en cas de remontée contre Rotterdam ce jeudi soir, et ne rêvent que d’une chose : réserver leur billet pour la finale, le 25 mai prochain à Tirana.