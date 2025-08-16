Il signe à l’OM et s'en prend à Greenwood

Dans : OM.

Terrible désillusion pour l'OM ce vendredi soir au Roazhon Park, et une scène révélée par La Provence en dit long sur les dysfonctionnements lors de cette rentrée marseillaise.

Les satisfactions sont rares du côté de l’Olympique de Marseille ce samedi matin, au lendemain de la défaite cruelle face à Rennes contre le cours du jeu. Malgré une domination totale et une supériorité numérique pendant plus d’une heure, jamais la formation de Roberto De Zerbi n’est parvenue à prendre le meilleur. Deux poteaux touchés, des centres à gogo, mais toujours pas de but marqué. Résultat, l’espoir a repris progressivement dans le camp rennais, avec notamment un coté droit défensif de l’OM qui a été chamboulé plusieurs fois par Roberto De Zerbi pour essayer de trouver la faille. Mason Greenwood était clairement l’élément le plus dangereux, avec ses crochets, ses centres et ses frappes, mais l’Anglais n’a pas réussi à faire la différence finale. Et en fin de rencontre, avec les changements de Habib Beye et la suffisance marseillaise dans le repli défensive, les contres devenaient même jouables.

Greenwood s'est fait engueuler, il n'a pas écouté

Un problème qu’avait vu CJ Egan-Riley, le jeune défenseur de l’OM et l’une des rares satisfactions du match selon La Provence. Le quotidien local assure ainsi que le défenseur anglais n’a pas hésité à faire savoir, avant le but encaissé, à Mason Greenwood qu’il ne faisait pas assez d’efforts défensifs pour aider l’équipe, le jugeant « trop fainéant ». Ce n’est pas le premier à le dire, même si cela revient en général à Roberto De Zerbi de le faire savoir. Mais son compatriote a décidé de prendre les devants et surtout de ne pas prendre de gants pour son premier match en Ligue 1, quitte à sermonner l’une des stars de l’équipe phocéenne. Difficile de savoir si le message est passé, mais CJ Egan-Riley a en tout cas démontré son caractère sur cette prise de parole musclée, même si cela n’a pas changé grand chose, puisque c’est du côté droit de l'OM qu’est venu le but rennais une dizaine de minutes plus tard.