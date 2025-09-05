Il part de l’OM par la petite porte et attend sa revanche

Dans : OM.

Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Bamo Meite a bien l'intention de relancer sa carrière du côté de Lorient, où il avait explosé il y a deux ans.

Arrivé à la surprise générale à l’Olympique de Marseille au mercato estival 2023, Bamo Meité n’aura pas réussi à marquer son passage en Provence de son empreinte. Utilisé régulièrement par Roberto De Zerbi, il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer et n’a pas justifié le gros montant mis par Pablo Longoria pour le faire venir de Bretagne. Il s’agissait en effet d’un prêt payant de 1 ME puis d’un transfert définitif de 10,5 ME, pour une somme rondelette au final. Un an après son achat, Bamo Meité est déjà de retour à Lorient, et il avoue sans aucun problème que son passage à Marseille n’a pas été une réussite, avec un prêt à Montpellier au passage. Le défenseur central est en tout cas impatient de montrer qu’il n’a pas tout perdu, lui qui n’est donc que prêté chez les Merlus.

« Je ne voulais pas forcément quitter le club au départ parce que je fais ma saison où je me révèle au niveau Ligue 1. Derrière, je voulais faire ma saison de confirmation. Il y a eu l’opportunité qui s’est présentée et je suis parti. Je ne regrette pas mon choix. Aujourd’hui, j’ai eu la possibilité de revenir, c’est pour ça que c’était comme si je n’étais pas parti. Je suis revenu avec le bon état d’esprit, je suis content d’être là. Retour attendu, je ne sais pas, car cela ne se passait pas forcément bien pour moi à l’OM. Il fallait que je reprenne du temps de jeu et du rythme. Là, je suis en pleine forme, et ça collait bien de revenir ici », a reconnu le Franco-Ivoirien de 23 ans, qui sait qu’il arrive dans une défense qui a en effet cruellement besoin de certitudes après un début de saison compliqué.