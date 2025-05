« ‍Il n’y a aucun souci ‍», l’OM prend la parole

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Accroché à Lille dans un match qu'il avait en mains, l'OM a perdu deux points dans le Nord mais a vite pardonné à Geronimo Rulli sa boulette.

Tout le monde sera logé à la même enseigne ce samedi, pour le multiplex de l’avant-dernière journée de championnat. L’OM devra s’imposer au Havre pour conserver la main et faire un pas supplémentaire vers le podium de Ligue 1, synonyme de retour en Ligue des Champions. Cela aurait pu être quasiment acquis dimanche dernier lors du déplacement à Lille, mais les Marseillais se sont contentés d’un match nul 1-1 en raison d’une erreur de relance de Geronimo Rulli qui a coûté très cher. Le gardien argentin n’est pas coutumier du fait, mais il a pu se rendre compte que le Mistral tournait très vite à Marseille, car cette erreur a été rapidement pointée du doigt. Bien sûr, le bilan de Rulli depuis le début de la saison est largement positif, et Roberto De Zerbi ne compte pas remettre en cause le moins du monde la place de l’ancien portier de Montpellier, qu’il a insisté pour faire venir l’été dernier auprès de ses dirigeants.

Rulli n'a pas besoin d'être aidé

Dans le vestiaire, tout le monde a fait corps avec l’Argentin, soutenu également par le club olympien dans une prise de parole dans les colonnes de La Provence : « Il n’a pas besoin d’être aidé ni de rien du tout, il a fait de très, très gros matches cette saison, avec des arrêts déterminants, et a été l’un des meilleurs joueurs de l’effectif. Ce n’est pas parce qu’il s’est loupé sur une relance que l’on va lui faire porter le chapeau. Il est très bien cette semaine, il a fait de belles séances d’entraînement. Il n’y a aucun souci. Il n’a rien à prouver, il doit simplement rester focus sur ce qu’il sait faire et ça va bien se passer ». Un message qui a le mérite de mettre l’unité du vestiaire en avant, et d’aider le seul Marseillais nommé aux Trophées UNFP à repartir de l’avant dès ce week-end contre Le Havre.