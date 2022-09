Il a martyrisé l’OM, c’est le meilleur jour de sa vie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va vite devoir digérer sa défaite à Tottenham pour se concentrer sur la venue de Lille. En Angleterre, celui qui a mis Marseille à terre ne s'en remet pas.

A Marseille, la page de la Ligue des Champions est tournée pour cette semaine, avec le revers subi 2-0 à Tottenham. Même si le club londonien fait office de favori dans cette poule, les regrets sont là étant donnée la très belle première période réalisée par les joueurs de l'OM, qui ont fini par craquer après le rouge de Chancel Mbemba. De quoi provoquer une grosse domination des Spurs et des espaces libérés pour Richarlison. L’attaquant brésilien, recrue vedette de l’attaque de Tottenham cet été, est international, mais il n’avait jamais disputé le moindre match de Ligue des Champions. Son long passage à Everton ne lui avait pas permis d’entendre la petite musique. Une erreur réparée et de quelle manière, puisque Richarlison a inscrit un doublé de la tête pour ses grands débuts. Si cela fait le malheur de l’OM, le Brésilien avoue avoir tout simplement vécu le plus grand moment de sa carrière, à 25 ans.

Le match de rêve de Richarlison

« Après avoir entendu l'hymne, j'ai commencé à sourire, c'était mon rêve d’enfant. Être là, écouter l'hymne, jouer le match, j'étais très ému et j'ai été récompensé après avoir marqué ces deux buts avec l'aide de mes amis. Toute l'équipe m'a beaucoup aidé. Je suis très heureux, c'était l'un des meilleurs jours de ma vie avec mon père et ma famille ici. Mon père était là, il m'a accompagné tout au long de ma carrière. Il m'a beaucoup aidé à réaliser mes rêves. L'avoir ici était très émouvant pour moi parce qu'il est une énorme partie de mon succès », a expliqué Richarlison, qui a en plus marqué de précieux points pour s’imposer dans une ligne d’attaque où figurent Harry Kane et Heung-min Son. Un trio explosif pour faire de la formation d’Antonio Conte une équipe redoutable, notamment sur les attaques rapides.