Il a déçu Longoria, Pau Lopez va le payer

Par Claude Dautel

Après avoir poussé Steve Mandanda loin de l'OM, Pau Lopez pourrait voir un concurrent débarquer à Marseille. Le gardien de but phocéen n'a pas été à la hauteur lors de la deuxième moitié de saison et va le payer.

Lorsque l’on a osé déboulonner une légende de l’OM, il faut évidemment avoir des arguments. Et depuis qu’il a signé à Marseille, Pau Lopez a montré qu’il était capable de tenir le rang. Mais après la pause du Mondial 2022, le gardien de but espagnol a parfois montré quelques limites, et des signes d’une fébrilité qu’on ne lui connaissait pas auparavant. Au point que certains se demandent si le portier marseillais n’a pas coûté les quelques points qui manqueront à l’OM pour finir dauphin du PSG. Pour Jérôme Alonzo, il ne fait par exemple aucun doute que Pau Lopez n’a pas été irréprochable dans le money-time de la Ligue 1. « Depuis quelques semaines, son niveau a un peu baissé et ça peut expliquer trois ou quatre points manquants au classement », confie l’ancien gardien de but et consultant de L’Equipe. Et justement, le quotidien sportif annonce un possible changement pour Pau Lopez.

L'OM cherche un gardien de but

C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM_Officiel et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble.

ALEZ L'OM! #DroitAuBut pic.twitter.com/zuC1IVrRuk — Pau López (@paulopez_13) July 19, 2021

Conscient que l’absence d’une vraie concurrence avait peut-être placé Pau Lopez dans un confort néfaste à ses performances, Pablo Longoria veut changer cela lors du mercato. Aucune décision n’a été prise dans ce sens, du côté des responsables à l’Olympique de Marseille on réfléchit très sérieusement à mettre un réel concurrent à l’actuel gardien afin de le rebooster. Le staff olympien n’a pour l’instant fait aucune choix, même si des renseignements ont été pris concernant Alban Lafont, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Nantes. Rien n’a été discuté avec le gardien de but des Canaris, uniquement focalisé sur le maintien de son équipe, mais du côté de Pau Lopez, les choses sont claires, la place de numéro 1 ne sera garantie sur facture la saison prochaine.