Igor Tudor distribue les bons points à l’OM

Par Guillaume Conte

L'OM tire la langue pour ce dernier match avant la trêve, et Igor Tudor l'a bien constaté. L'entraineur croate n'en veut pas à ses joueurs et leur tire même son chapeau.

C’est la fin d’une première partie de saison musclée à l’OM. Pour finir avant la trêve internationale, les Marseillais ont concédé le nul à domicile face à Rennes (1-1), ce dimanche au Vélodrome. Un match poussif mais qui ne surprend pas le coach olympien. Pour Igor Tudor, les joueurs sont littéralement à bout de souffle avec ces cadences infernales et il n’est pas surprenant que la baisse de régime soit constatée. Néanmoins, pour le Croate, le bilan reste très positif et il va désormais surveiller l’utilisation de ses joueurs pendant les matchs internationaux.

Une remise des médailles à l'OM

Un gros abattage sur le terrain comme à son habitude et un apport offensif concrétisé par le but de l’égalisation. 💥⚽️@MatteoGuendouzi est l’𝙝𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 by @ParionsSport de cet #OMSRFC 💪 pic.twitter.com/iDkFoLHSOD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 18, 2022

« C’est évidemment un bilan positif, je suis super content. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire de plus ! Il y a trois ou quatre joueurs à qui il faut donner une médaille, enchaîner autant de matches est un tour de force. C’est inhumain, d’autant plus que notre mode de jeu coûte beaucoup d’énergie. Je veux vraiment féliciter l’équipe. On voulait gagner, on n’a pas réussi mais c’est quand même positif. Il y aura encore un enchaînement de nombreux matches en octobre et il faudra donner le maximum. J’espère que ceux qui partent en sélection ne joueront pas trop. Il faut accepter ça, mais j’espère qu’ils pourront récupérer un peu », a livré l’entraineur de l’OM après le match nul face à Rennes. Pour la récupération, ce ne sera probablement pas pour tout de suite, sachant que Marseille a plusieurs de ses joueurs sollicités par leur sélection.