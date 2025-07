Igor Paixao, Leeds laisse une chance en or à l’OM

Dans : OM.

L'OM n'est plus le premier choix de Feyenoord pour la vente d'Igor Paixao, car l'arrivée de Leeds a tout bouleversé. Mais le club anglais ne veut pas être pris pour le pigeon de service, et cela fait les affaires marseillaises.

Voir Leeds débarquer dans le dossier Igor Paixao a été une très mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui avançait doucement et surement vers la venue de l’international brésilien. La deuxième offre atteignait presque les 28 millions d’euros bonus compris, et semblait capable de faire craquer le club néerlandais. Mais le Feyenoord a attendu patiemment que la Premier League se réveille et se croit désormais capable de faire monter les enchères. Les médias britanniques évoquaient même la gourmandise de la formation de Rotterdam, qui espérait récupérer 40 millions d’euros avec Paixao. Une somme qui écarte l’OM des candidats, l’idée n’étant pas d’exploser le record du plus gros transfert du club avec ce recrutement.

Leeds n'ira pas au-delà de 30 ME

Pablo Longoria n’est pas du genre à renoncer, et l’information parue sur le média Team Talk laisse de l’espoir au club marseillais. En effet, Leeds United n’a pas forcément l’intention de grimper aussi facilement dans des montants élevés, et ne se voit pas dépasser la barre des 30 millions d’euros pour recruter l’ailier brésilien. De quoi remettre les deux clubs prétendants sur un pied d’égalité ou presque, et refroidir les prétentions du Feyenoord. A 25 ans, Paixao était tenté par l’aventure à Marseille avec la Ligue des Champions en point de mire, mais il se prépare, ce vendredi ou ce samedi, à discuter avec les Peacocks pour voir ce qui peut lui être proposé.

Actuellement blessé, l’ailier a tout le temps d’étudier les propositions et pour le moment, deux clubs ambitieux veulent s’offrir ses services. Il faudra d’abord convaincre le club de Rotterdam de laisser filer un joueur qui sort d’une saison complète, même si un départ est acquis sur le principe à condition de récupérer le bon montant aux yeux des Néerlandais.