Humilié par Annecy, l’OM s’excuse

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Si la défaite face au PSG était acceptable malgré l'ampleur du score étant donné les stars dans le camp d'en face, l'élimination à domicile face au FC Annecy,

Terrible douche froide pour l’OM, qui avait déjà du ravaler dimanche ses ambitions d’aller chercher le PSG pour le titre, et doit désarmas oublier la Coupe de France. Ce trophée derrière lequel le club provençal court depuis plus de 30 ans ne sera pas pour cette année, alors que le parcours avait été dantesque en sortant Rennes et surtout le PSG lors des tours précédents. Cela n’ira pas plus loin malgré un tirage au sort favorable avec la réception d’une équipe de milieu de tableau de Ligue 2. Mais le FC Annecy ne s’est jamais laissé faire, et même mené au score, a renversé la situation pour mener 2-1, et s’imposer aux tirs au but malgré l’égalisation assez folle de l’OM dans les dernières secondes.

L'OM ne mérite pas la Coupe pour Pau Lopez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pau Lopez a pris la parole pour s’excuser au nom de ses coéquipiers, avouant de toute façon qu’il n’y avait rien que les supporters pouvaient pardonner à leur équipe après une telle prestation. Des propos lucides de la part du gardien espagnol, moins décisif ces dernières semaines, mais qui conserve tout de même la confiance d’Igor Tudor. « On assume ce qu’on a fait. Je félicite Annecy, mais c’est de notre faute. On gagne 1-0 et on prend deux buts en 5 minutes, ce n’est pas normal. C’est une désillusion pour nous après avoir battu Rennes et Paris. On avait la possibilité d’aller en demi-finale de la coupe de France, mais c’est la réalité du foot quand tu ne donnes pas tout sur le terrain. C’est dur pour nous, mais ça l’est aussi pour les supporters. Le Vélodrome était encore une fois incroyable, jusque dans les dernières minutes. On doit assumer, on doit relever la tête et se concentrer sur le championnat. On va aller à Rennes, ce sera très dur. C’est un soir de mer… pour tout le monde. C’est difficile de trouver une explication, je peux juste dire que je suis désolé pour tous les Marseillais, tous les supporters de l’OM. La vérité, c’est qu’après un match comme cela, on ne mérite pas de gagner la coupe de France », a reconnu Pau Lopez, pour qui tout le club a pris un énorme coup derrière la tête avec cette élimination inattendue. La réaction du groupe face à Rennes le week end prochain sera en effet très attendue, pour éviter une série de trois mauvaises performances d’affilée.