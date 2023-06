Guendouzi veut rester, l'OM l'humilie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Poliment placardisé par Igor Tudor, qui en a fait un remplaçant, Mattéo Guendouzi n'a pas pleuré en apprenant le départ de l'entraîneur croate de l'OM. De quoi le faire changer d'avis, lui qui s'était fait à l'idée de quitter Marseille.

Il ne se faisait probablement pas trop d’illusions, mais mercredi, Mattéo Guendouzi a constaté qu’il avait bien disparu de la liste des joueurs français retenus par Didier Deschamps. Vice-champion du monde avec les Bleus au Qatar, le joueur de l’OM a perdu sa place en équipe de France en même temps que celle à Marseille. Depuis le retour du Mondial, le milieu de terrain est passé d’homme de base d’Igor Tudor à simple remplaçant. Et le point final de la relation entre l’entraîneur marseillais et le joueur à l’imposante chevelure a eu lieu à Lens. Ce soir-là, Guendouzi, qui s’était longuement échauffé, a finalement été invité à se rasseoir sur le banc alors qu’il allait entrer en jeu. Un point de non-retour avait été franchi, alors même que Pablo Longoria était déjà en quête d’un club pour le joueur arrivé d’Arsenal. Le frère de Guendouzi avait même attaquait le coach de l'OM sur les réseaux sociaux. Mais tout a soudainement basculé.

Le départ surprise d’Igor Tudor a clairement changé la donne pour Mattéo Guendouzi. Tandis que ce dernier avait accepté l’idée de quitter l’Olympique de Marseille à deux ans de la fin de son contrat, le départ du technicien croate l’a fait cogiter. A en croire Mathieu Grégoire, lorsqu’il évoque désormais son avenir, le milieu de terrain phocéen laisse croire qu’il ne sera pas opposé à rester une saison de plus à l’OM. La principale cause de ses tourments étant sur le départ, Guendouzi se voit bien réussir à convaincre le successeur d’Igor Tudor. Dans la pratique, tout cela est envisageable, le joueur formé au PSG n’étant pas devenu nul d’un seul coup. Seul problème, Tudor n’était pas le seul à ne plus vraiment compter sur le milieu de terrain de 24 ans.

L'OM et Guendouzi, c'est vraiment fini

Le journaliste du quotidien sportif précise que si Mattéo Guendouzi a changé d’avis sur son avenir marseillais, il n’en va pas de même concernant Pablo Longoria. Autrement dit, Tudor ou pas, le président de l’Olympique de Marseille estime que Guendouzi est un joueur qui peut rapporter de l’argent lors du prochain mercato. Et donc il ne refusera pas une bonne offre venue de Premier League. Un championnat où les performances de l’international français ont été suivies de très près. Longoria n'a ainsi pas l'intention de sauver le soldat Guendouzi lequel n'a eu de cesse que de clamer son amour de l'OM depuis qu'il est revenu en Ligue 1. Il n'y a pas de place pour les sentiments dans le football moderne, et encore moins au mercato.