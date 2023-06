Guendouzi vendu, Longoria n'en peut plus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Changement d'entraineur ou pas, l'Olympique de Marseille ne compte plus que Matteo Guendouzi. Sa vente est inévitable aux yeux de la direction.

Bonne pioche du mercato à l’été 2021 puisqu’il était arrivé pour un prêt dont l’option a été levée un an plus tard, Matteo Guendouzi vit ses dernières heures à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a vécu une première saison pleine à l’OM, devenant même international français et utilisé pendant la dernière Coupe du monde par Didier Deschamps. Mais le retour du Qatar a été terrible pour le joueur formé en partie au PSG. Barré par Igor Tudor, et utilisé à contre-emploi quand il avait un peu de temps de jeu, le joueur de 24 ans a disparu des radars. Acheté finalement 11 millions d’euros, Guendouzi devrait être revendu pour le double, puisque l’Aston Villa d’Unai Emery fait le forcing pour le faire venir depuis un an désormais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Cet été, Pablo Longoria ne s’y opposera pas, lui qui aurait déjà pu le vendre pour 30 millions d’euros il y a quelques mois de cela. Il faut dire que, selon La Provence, Guendouzi est non seulement sur le point d'être vendu, mais il est aussi pratiquement mis dehors. C’est son attitude qui ne passe pas, même si le joueur n’a pas fait de sorties publiques fracassantes ou d’écarts lui valant des remontrances. En revanche, en interne, ses relations avec les dirigeants se sont détériorées au point qu’il n’y a désormais aucune question à son sujet en vue de l’an dernier. Le changement d’entraineur a venir ne fait pas évoluer sa situation, et son départ est considéré comme inévitable. Même s’il ne faut pas ternir son image alors qu’une belle vente est espérée, visiblement, le passage de Matteo Guendouzi, qui a été pendant plus d’un an l’un des maillons forts de l’OM, ne sera pas pleuré sur le Vieux Port.