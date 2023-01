Guendouzi sur le départ, l'OM mène l'enquête

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cadre du vestiaire marseillais, Mattéo Guendouzi fait l'objet d'une approche sérieuse de la part d'un club de Premier League. Aston Villa correspond le plus à ce profil. L'OM arrive devant un dilemme, doit-il vendre Guendouzi cet hiver ?

L'OM a démarré 2023 avec de fortes ambitions sportives. Cela s'est vite confirmé en ce début de mercato hivernal. Le club phocéen a réussi un tour de force en recrutant l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, en prêt, à l'Atalanta Bergame. De quoi sérieusement renforcer son milieu de terrain et avoir un visage plus conquérant en Ligue 1. Actif dans le domaine des achats, Marseille en fera t-il autant au niveau des ventes ? Certes, Gerson est reparti à Flamengo mais Pablo Longoria n'a pas envisagé de se séparer d'un cadre du vestiaire. Le président olympien va devoir vite le prouver puisque Mattéo Guendouzi est ardemment convoité.

Approche sérieuse pour Guendouzi, Villa suspecté

L'information a été révélée par le journal L'Equipe ce mardi. Mattéo Guendouzi a fait l'objet d'une approche concrète de la part d'une formation de Premier League en décembre dernier. L'offre serait suffisamment intéressante pour faire réfléchir l'international français et peut-être l'OM. Toutefois, le club phocéen n'a pas encore été sollicité par ce mystérieux club dont le nom n'a pas filtré. Une équipe apparaît comme la plus susceptible de correspondre au profil, Aston Villa. 11èmes de Premier League, les Villans vont être agressifs au mercato avec l'approbation de leur manager Unai Emery.

L'Espagnol, arrivé en octobre 2022, connaît bien Guendouzi pour l'avoir entraîné à Arsenal de 2018 à 2020. Les deux hommes s'apprécient et se respectent beaucoup, ce qui est moins le cas pour le joueur avec Igor Tudor. En plus, Guendouzi retrouverait son ancien partenaire à l'OM Boubacar Kamara dans l'entrejeu d'Aston Villa. Reste que l'OM a le dernier mot dans le dossier, possédant le joueur sous contrat jusqu'en 2025. On imaginerait mal Longoria laisser partir Guendouzi, un titulaire très utilisé par Tudor depuis son arrivée. Néanmoins, les Marseillais ont encore des manques, notamment au poste d'avant-centre, et de l'argent frais ne serait pas de trop...