Guendouzi se fâche, le cas Balerdi énerve l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis dimanche, et son expulsion contre Strasbourg, Leonardo Balerdi se fait encore plus pourrir la vie par certains supporters de l'OM. Au point de pousser Matteo Guendouzi de venir calmer tout le monde au centre d'entraînement.

Dans la longue histoire de l’Olympique de Marseille, on avait vu pas mal de choses, mais c’est une grande première qui s’est déroulée lundi au lendemain du nul concédé par l’équipe d’Igor Tudor en toute fin de match contre Strasbourg (2-2). Un supporter de l’OM est en effet venu le centre Robert Louis-Dreyfus afin de débuter une grève de la faim pour que Pablo Longoria vire Leonardo Balerdo sans ménagement. Déjà dans le collimateur suite à la terrible élimination marseillaise en Coupe de France face à Annecy, le défenseur argentin a fait monter d’un cran la tension en se faisant expulser en première période face au club alsacien dimanche dernier au Vélodrome. Et les choses ne se calment pas.

Guendouzi et Papin prennent la defense de Balerdi. #TeamOM pic.twitter.com/zD6ummwhGp — 𝐻𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑟𝑎𝑜ℎ𓁵 (@TheLastPharaon) March 15, 2023

Pour preuve, ce mercredi c’est d’abord Jean-Pierre Papin qui a été pris à partie par ce fameux supporter gréviste à l’entrée de la Commanderie, tout en signant des autographes, JPP lui a demandé d’être « respectueux des joueurs » tout en faisant remarquer à ce supporter qu’il faisait « n’importe quoi ». Mais un peu plus tard, c’est Mattéo Guendouzi qui s’est arrêté et a été très clair. « Respectez le, parce que Balerdi est un très bon joueur, tout le monde fait des erreurs, respectez le », a prévenu le vice-champion du monde français de l’Olympique de Marseille pas décidé à ce que son coéquipier devienne la tête de Turque au sein des virages du Vélodrome et ailleurs.

Tavares signe la pancarte demandant le départ de Balerdi

Mais histoire de rigoler un peu, Nuno Tavares qui était lui aussi sur place et n'a probablement pas compris ce qu'il se passait avec le défenseur argenin a signé la pancarte du gréviste de la faim réclamant le départ de Leonardo Balerdi. Evidemment, tout cela a rapidement été diffusé sur les réseaux sociaux, histoire de faire le buzz. A noter que l'ancien joueur du Borussia Dortmund, arrivé il y a deux ans à l'Olympiqu de Marseille, n'était pas présent à la Commanderie, ou du moins il est resté discret. Pas de quoi l'aider à se refaire une santé mentale, même si bien évidemment il est suspendu pour le déplacement de dimanche prochain à Reims.