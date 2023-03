Balerdi viré, un supporter de l'OM fait la grève de la faim !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cible des critiques de plus en plus virulentes des supporters de l'OM, surtout depuis l'élimination en Coupe de France, Leonardo Balerdi est dans le collimateur d'un fan marseillais qui fait la grève de la faim pour obtenir le départ du joueur argentin.

On pensait avoir vu pas mal de choses dans le football, mais c’était sans compter sur un supporter de l’Olympique de Marseille. Car au lendemain du nul concédé par l’OM contre Strasbourg (2-2), un match marqué par l’expulsion de Leonardo Balerdi en première période, un fan marseillais a décidé de s’installer devant la Commanderie afin de réclamer le départ du défenseur argentin arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund. Jusque-là rien d’exceptionnel, sauf que ce supporter a décidé de faire une grève de la faim jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause. Et le jeune homme, allongé au sol, est protégé d’un carton affichant ses motivations : « Stop on en peut plus de toi », « Balerdi dehors dehors », « Je fais la grève de la faim, vire Balerdi », « Le peuple marseillais ne veut plus de toi », « Respecte nous », « Clown away ».

Balerdi le fatigue, il se sacrifie pour l'OM

La grève de la faim et le sit-in devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur de l’#OM, alors ça, fallait l’inventer pic.twitter.com/MjJBgSve4H — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 13, 2023

Sous le regard de quelques journalistes, dont celui de Mathieu Grégoire, le supporter a justifié sa décision radicale face à deux personnes sorties du centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille afin de savoir ce qu’il faisait là. « Je ne fais rien de méchant, simplement je fais passer mon message pour le peuple marseillais sans un seul gros mot, sans casse et sans insulte. Je veux que ça cesse et il ne faut plus que Balerdi joue à l’OM. Je veux des vrais joueurs de ballon à Marseille », a expliqué ce supporter phocéen, qui a tout de même reconnu qu’il « sera compliqué qu’il soit viré immédiatement ». Leonardo Balerdi, qui ne s'entraînait pas ce lundi, aura peut-être une surprise lorsqu'il reprendra le chemin de la Commanderie, à moins que d'ici là l'estomac de ce supporter le ramène à la raison ou bien que Pablo Longoria vienne gentiment lui dire qu'il est le seul patron du mercato.