Guendouzi, l’OM veut ses 40 millions

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera très certainement actif l'été prochain lors du marché des transferts. Le club phocéen espère attirer des joueurs séduisants mais pour cela, il faudra vendre.

Les hommes d'Igor Tudor sont en plein sprint final pour le podium en Ligue 1 depuis quelques jours. L'objectif principal des Phocéens est de terminer en Ligue des champions. Cela ne sera pas chose aisée au vu de la concurrence et du calendrier qui attend l'OM. Mais une non-qualification pour la prochaine C1 sera un énorme coup dur après avoir été sur le podium du championnat pendant presque toute la saison mais aussi pour les ambitions futures de l'OM au mercato. Heureusement pour la direction marseillaise, certains joueurs ont une très belle cote sur le marché des transferts. C'est le cas de Mattéo Guendouzi.

L'OM mise beaucoup sur Guendouzi

L'ancien joueur d'Arsenal avait vite fait son trou à l'OM, avant de marquer un peu le pas cette saison. En fin de contrat en juin 2025, il garde une belle réputation de l'autre côté de la Manche. A 24 ans, Guendouzi pourrait retourner dans un club de Premier League, lui qui avait mal terminé son aventure à Arsenal, avec des problèmes de comportement qui lui ont joué des tours. Mais Unai Emery, qui l'a connu chez les Gunners, n'en tient apparemment pas rigueur puisque le coach basque aimerait que la direction d'Aston Villa passe à l'action l'été prochain pour recruter le vice-champion du monde. Une information rapportée par Mercato Foot Anglais indique que les Villans vont bel et bien tenter leur chance l'été prochain. De son côté, l'OM est vendeur et se prépare déjà à faire sans Guendouzi, dont le statut a changé ces dernières semaines sur la Canebière. Mais Pablo Longoria ne fera pas de cadeau dans ce dossier, puisque le président de l'OM espère récupérer 40 millions d'euros de la vente de l'ancien Gunner. En plus d'Aston Villa, West Ham garde aussi un oeil sur Mattéo Guendouzi.