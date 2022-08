Griezmann à l'OM, Marseille s'emballe

Dans : OM.

Antoine Griezmann n'est pas en confiance du côté de l'Atlético Madrid. Certains observateurs lui conseillent de partir au mercato. Et s'il les écoutait et rejoignait son club de cœur, l'OM ? Des indices sèment le trouble chez les supporters et enflamment les réseaux.

Il est déjà loin le temps où Antoine Griezmann souhaitait s'installer à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Grizou ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde sur les derniers mois, ayant un rendement décevant malgré son retour à l'Atlético Madrid. Il doit maintenant se relancer et pourquoi pas se faire transférer pour changer d'air. PSG, Manchester United, l'Italie, on l'a envoyé un peu partout en Europe depuis le début de l'été. Les plus rêveurs ont aussi insisté sur une arrivée à l'OM. Une hypothèse qui a pris du poids ces dernières heures alors que certains éléments sont apparus.

Griezmann n'est plus dans l'effectif de l'Atlético, l'OM rêve

🔴 Antoine Griezmann n'est pas dans l'effectif de l'Atlético de Madrid sur le site de la Liga !



(@LaLiga) pic.twitter.com/QC0a5oiyhN — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 10, 2022

Le quotidien catalan Mundo Deportivo a lancé l'alerte en premier. Antoine Griezmann ne fait plus partie de l'effectif colchonero sur le site officiel de la Liga. Erreur informatique, administrative, ou premier indice d'un départ imminent ? Le suspense est total pour tous les observateurs. Certains supporters marseillais n'ont pu s'empêcher de penser à une arrivée du champion du monde français sur la Canebière, repérant un nouvel indice sur le compte twitter de Griezmann.

En effet, ce dernier a vite réagi à la signature d'Alexis Sanchez du côté de l'OM. Il a rapidement aimé la publication du club phocéen sur l'officialisation du Chilien à Marseille. De quoi espérer que Griezmann ne suive les traces de l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Toutefois, il faut rappeler qu'une telle réaction du joueur français est normal, ce dernier n'ayant jamais caché son amour pour le club marseillais. Cette admiration le poussera t-elle à venir jouer la Ligue des champions avec Marseille ? Rien n'est moins sûr à ce stade.