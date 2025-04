Greenwood veut plaquer l’OM, la raison dévoilée

Dans : OM.

Guillaume Conte

Fer de lance de l'attaque de l'OM, Mason Greenwood n'a pas aimé du tout le coup de pression des supporters marseillais récemment. Au point de le faire partir du club.

Double buteur contre Montpellier et passeur décisif face à Brest, Mason Greenwood a gagné les félicitations de son entraineur Roberto De Zerbi pour son retour à son meilleur niveau et ses efforts afin d’aider l’équipe à briller. Un beau revirement de situation alors que l’Anglais était pointé du doigt pour sa nonchalance et son égoïsme, plus que pour ses statistiques qui ont toujours été très honorables. Mais pendant cette période plus délicate où son entraîneur l’a tancé en privé et en public, l’ailier anglais n’a pas pu compter sur le soutien des supporters de l’OM. Ces derniers ont choisi leur camp et ont fait comprendre que Roberto De Zerbi avait bien raison de mettre l’ancien de Manchester United sur le banc s’il estimait qu’il n’en faisait pas assez.

Pour se bouger, Greenwood va se bouger

Avec la banderole « Luis Henrique, Greenwood, bougez-vous », les fans marseillais ont frappé fort et cela a eu du bon, et du moins bon. Les deux joueurs ont été piqués au vif, mais concernant Greenwood, cette relation amour-haine avec les supporters ne lui convient visiblement pas puisque selon Todo Fichajes, cette pression pourrait provoquer son départ dès la fin de la saison. Peu importe donc s’il y a une qualification en Ligue des Champions au bout, le joueur qui évoluait à Getafe la saison passée envisage de rebondir ailleurs s’il ne sent pas suffisamment aimé à Marseille. Une donnée à prendre en compte alors que Pablo Longoria ne dira pas non à une grosse vente en fin de saison afin d’alléger un peu la facture qui risque d’être énorme pour Frank McCourt, avec un déficit annoncé de près de 80 millions d’euros. Le transfert de Greenwood pourrait alors régler bien des problèmes, même si l’OM perdrait un joueur de grand talent au passage.