Gendarmes supporters de l'OM, ils tirent en l'air à Saint-Etienne ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est un incident très grave que relate ce mercredi Ici Saint-Etienne, la radio du groupe France Bleu. A l'occasion du match ASSE-OM en décembre dernier, trois supporters de l'OM, gendarmes de profession, ont sorti une arme à feu lors d'incidents avec des fans stéphanois.

En décembre dernier, l'AS Saint-Etienne avait reçu deux fois l'Olympique de Marseille, la première fois en Ligue 1, puis en Coupe de France. Mais, à quelques jours du déplacement des Verts au Vélodrome, on apprend ce mercredi que le match de championnat avait donné lieu à un incroyable incident dont les conséquences auraient pu être graves. En effet, nos confrères d'Ici Saint-Etienne, le nouveau nom des radios du réseau France Bleu, que trois supporters de l'OM, qui sont des gendarmes de profession, sont venus à Geoffroy-Guichard, en arborant pour l'un d'eux une écharpe du club phocéen, alors que cela était interdit par un arrêté préfectoral. Mais le plus grave n'est évidemment pas là, car certains ont non seulement défié à la foi les autorités, mais en plus fait usage d'une arme à feu qui n'était pas du tout factice.

Coups de feu à Saint-Etienne, les supporters étaient des gendarmes

Car, apercevant ces trois hommes, clairement identifiés comme supporters de l'OM, des Ultras de l'ASSE ont voulu en découdre avec eux. Afin de se défendre, les trois supporters-gendarmes ont décliné leur profession, mais cela n'a pas été suffisant. Alors, l'un des trois hommes a sorti son arme de service, qu'il avait sur lui, et a tiré des coups de feu en l'air afin de repousser tout le monde. Entendant les cinq détonations, des policiers municipaux auraient surgi dans le but de calmer les choses, ce qui a été le cas, et visiblement ils ont également noté les identités du tireur et de ses deux collègues. A priori, les trois gendarmes, venus à titre personnel, « font l’objet de procédures administratives et judiciaires. », précisent nos confrères stéphanois. On comprend clairement mieux pourquoi les autorités ont décidé de ne pas autoriser le déplacement des fans des Verts au Vélodrome pour le match de samedi prochain.