Frank McCourt se fait balader

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt ne suit pas vraiment de près tout ce qu'il se passe à l'OM, sachant qu'il a un énorme projet en vue. Mais il a du mal à finaliser son grand rêve.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt n’a pour le moment jamais failli à sa mission, celle de suivre les comptes du club et de faire en sorte que le projet se porte le mieux possible. Le businessman américain ne cesse de mettre la main à la poche pour combler le déficit de l’OM, et même s’il n’est pas souvent présent dans les travées du Vélodrome, il a réussi à inverser la tendance auprès des supporters, qui l’apprécient désormais pour sa confiance accentuée en Pablo Longoria.

La Chine prête à lâcher McCourt

Il y a un revanche un projet qui passionne l’homme d’affaire de Boston, c’est le rachat de TikTok aux Etats-Unis. ByteDance, la société chinoise qui détient le réseau social qui cartonne auprès des jeunes, était sommée de vendre en janvier son application à un propriétaire américain pour pouvoir continuer aux Etats-Unis. Frank McCourt avait fait une offre sans avoir de réponse. Donald Trump a donné un délai supplémentaire pour cette cession, qui doit désormais s’opérer en avril.

𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 🇩🇿 est nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois de Février 🏆



Votez ici pour élire notre numéro 9️⃣ 👉 https://t.co/ikEGearMSI pic.twitter.com/qHOAln9eLl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 3, 2025

Le propriétaire de l’OM a ainsi pu trouver des renforts de poids, puisqu’il vient d’annoncer qu’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit et investisseur, rejoignait son projet. De quoi permettre à McCourt, qui rêve de révolutionner Internet, d’avoir une offre encore plus convaincante. Pour rien ? L’Américain a déploré récemment que la société ByteDance ne faisait pas grand chose pour faire avancer le processus, et n’avait engagé aucune procédure en vue d’une éventuelle vente. Les efforts de McCourt pourraient donc être vains, surtout que la société chinoise n’a demandé aucun montant pour une vente, et a même laissé entendre qu’elle préférerait finalement arrêter TikTok aux Etats-Unis, plutôt que de vendre son application. Une sacrée claque alors que le « big boss » de l’OM est en contacts étroits avec la Maison Blanche dans cette vente qui s’annonce tout de même compliquée avec les autorités chinoises. Aux USA, TikTok compte près de 200 millions d’utilisateurs actifs, alors que l’application approche des 5 milliards de téléchargements depuis sa création.