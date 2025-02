Frank McCourt rassure l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le football français pique sa crise, et l'OM dépense à tout va. Il faut dire que Pablo Longoria à l'assurance de Frank McCourt que tout sera épongé en fin de saison.

Le football français s’est offert une crise inattendue en plein mois de février. Dans la semaine de la Saint-Valentin, le divorce a été brutal entre DAZN, principal diffuseur arrivé à la dernière minute l’été dernier pour récupérer les droits de la Ligue 1, et la LFP qui a appris que la plateforme britannique ne souhaitait pas payer la totalité de son échéance. Procès, contestation juridique, bataille entre avocats, petites phrases assassines, tout l’attirail a été sorti avec deux décisions en attente. Celle de la LFP d’user de son fonds de réserve pour payer les clubs courant février comme ils l’espéraient, et celle du tribunal de statuer sur le règlement de cette somme restante (35 ME) qui sera prise à la fin du mois de février.

Quel déficit pour l'OM en 2025 ?

En attendant, les clubs vont certes avoir leur argent sur leur compte dans le courant de la semaine prochaine, mais la situation a de quoi inquiéter pour la suite. Les clubs vivent déjà à l’économie avec la baisse des droits, et certaines formations ont fait un mercato réduit au strict minimum l’été dernier et en ce mois de janvier. Ce n’est pas le cas de l’OM, qui n’a pas de Coupe d’Europe cette saison mais se construit tout de même un effectif pléthorique et talentueux à coup de millions.

Bien évidemment, le déficit structurel de ces dernières années va encore grandir à l’issue de cette saison. L’an dernier, Frank McCourt a remis 50 millions d’euros de sa poche pour boucher les trous, soit quatre fois plus que l’année précédente. Cet été, selon Live Foot, il a assuré à ses dirigeants qu’il n’y aurait aucun souci pour combler les pertes financières, et que l’OM passerait donc la DNCG sans encombre. Des propos rassurants alors qu’entre la perte des droits télés, les dépenses effectués au mercato, l’absence de Coupe d’Europe et la masse salariale qui a finalement augmenté, l’Américain va devoir rajouter quelques lignes à son chèque de recouvrement cet été.