Foot Mercato : Thauvin ciblé, Séville prêt à envoyer le fax !

Dans une interview accordée à La Provence ce lundi, Pablo Longoria n’a pas caché ses inquiétudes vis-à-vis de la situation de Florian Thauvin.

En fin de contrat à l’issue de la saison, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas reçu de proposition officielle de prolongation de la part du club phocéen. En cette période de crise financière, engendrée par la pandémie de Covid-19 et par le non-paiement des droits TV par Mediapro, l’OM ne peut s’autoriser aucune folie. Prolonger l’ancien Bastiais à des conditions salariales équivalentes à celles dont il jouit actuellement en serait une, Florian Thauvin émargeant à près de 400.000 euros par mois en Provence. Dans ce contexte, il est de plus en plus improbable de voir « Flotov » prolonger à Marseille. Une situation qui alerte de plus en plus le FC Séville selon Estadio Deportivo.

Le média andalou se fait régulièrement l’écho de l’intérêt de Séville pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais en ce début de semaine, le journal dévoile carrément que le directeur sportif espagnol Monchi pourrait passer la seconde en transmettant une proposition officielle à Florian Thauvin et à Pablo Longoria pour le transfert de l’attaquant tricolore. Reste maintenant à voir quelle somme sera exigée par l’Olympique de Marseille en cas de transfert dès le mois de janvier. Après la belle expérience Lucas Ocampos, ancien Olympien qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du FC Séville, il semblerait que le club andalou soit tenté par la perspective de recruter un autre atout offensif de Marseille. Une chose est certaine, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ne s’opposeront pas au transfert de Florian Thauvin en cas de belle proposition financière au mois de janvier.