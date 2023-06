Fonseca à l'OM, Longoria passe à l'attaque

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Convaincant 5e de Ligue 1 avec le LOSC, Paulo Fonseca a réussi ses débuts en Ligue 1. Le Portugais de 50 ans est une cible logique de l'OM, en quête d'un nouvel entraîneur. Pablo Longoria a commencé les grandes manœuvres pour garantir sa venue cet été.

En terme de jeu comme de résultats, ce fut la bonne surprise des qualifiés européens en Ligue 1. Le LOSC a brillamment arraché son ticket en C4 avec une 5e place, ayant même frôlé la 4e place synonyme de Ligue Europa. Un bilan très positif alors que le club nordiste avait terminé la saison précédente au 10e rang. Pas mal non plus pour son entraîneur Paulo Fonseca qui vivait sa première expérience dans l'Hexagone. Le Portugais a souvent été loué pour la qualité de jeu de son équipe et ses velléités offensives.

Fonseca-Longoria, contact établi

Un profil qui a tout pour plaire à l'OM, orphelin d'Igor Tudor depuis une semaine désormais. Si Pablo Longoria a activé ses réseaux en Italie, Paulo Fonseca est bien dans le viseur du président phocéen. Selon le journaliste Marwan Belkacem, le technicien portugais est l'un des noms prioritaires sur la liste d'entraîneurs de Longoria. Un vrai coup de foudre qui se concrétise déjà dans les faits puisque le président de l'OM a commencé les tractations avec l'entourage de l'entraîneur.

ℹ️ OM-Paulo Fonseca



➡️ L'Olympique de Marseille souhaite être fixé cette semaine dans l'éventualité de faire signer le technicien portugais



➡️ Ils sont prêts à négocier avec le LOSC pour racheter la durée restante de son contrat



Figure très haut dans les cibles olympiennes. pic.twitter.com/FniWCSpgFf — MB (@MarwanBelkacem) June 6, 2023

Un proche collaborateur du Portugais l'a confirmé à But Football Club. L'OM a entamé une première approche concrète et a déclaré son intention de nommer Paulo Fonseca sur le banc marseillais. Si l'OM est attirant avec une possible Ligue des champions à jouer, Fonseca n'aura pas le dernier mot dans l'histoire. En effet, le LOSC l'a encore sous contrat jusqu'en 2024 et Olivier Létang est connu pour être féroce en affaire. Le président lillois avait demandé 4 millions d'euros à Nice pour céder Christophe Galtier dans la même situation contractuelle en 2021. Bonne nouvelle pour les supporters de l'OM, Pablo Longoria est prêt à racheter la dernière année de contrat du Portugais. Un tel CV en Ligue 1 ne peut se refuser pour le président phocéen...