Feyenoord prend l’OM pour les rois du pétrole

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a dégainé la grosse offre pour Igor Paixao, mais Feyenoord n'est pas pressé de dire oui et veut voir l'OM augmenter la mise. Et d'autres clubs aussi si possible.

L’Olympique de Marseille a marqué les esprits l’été dernier en s’offrant des joueurs comme Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Logiquement, cela s’est concrétisé sur le terrain par une place de dauphin du PSG en Ligue 1, et un retour en Ligue des Champions. Pablo Longoria a bien l’intention de profiter du feu vert de Frank McCourt pour compléter l’effectif de manière spectaculaire. Mais cette capacité à réaliser des gros coups, met forcément en appétit les clubs vendeurs. Et c’est la raison pour laquelle Mehdi Benatia avait confié il y a quelques mois qu’il faisait tout pour faire venir des joueurs en fin de contrat, et pour qui il ne faut pas payer d’indemnités de transferts.

Feyenoord joue la montre, ça agace l'OM

Car selon La Provence, les exigences du Feyenoord Rotterdam pour céder Igor Paixao sont difficiles à atteindre. Le dossier s’enlise car le club néerlandais n’est pas satisfait de l’offre de quasiment 25 millions d’euros pour son ailier brésilien. Le quotidien sudiste précise que la formation des Pays-Bas joue clairement la montre en répondant avec parcimonie, dans le but de laisser le temps aux formations anglaises de se positionner sur le joueur. L’idée est bien évidemment de faire monter les enchères et d’atteindre au moins les 30 millions d’euros. Les discussions sont toujours en cours, mais l’OM affirme sa fermeté à ne pas monter beaucoup plus haut, et ne veut pas faire le jeu de la surenchère permanente.

Seule bonne nouvelle, Paixao serait désormais partant pour rejoindre l’OM, et s’il n’a pas trouvé d’accord personnel, ce ne serait pas la partie la plus difficile du transfert que de convaincre le Brésilien de signer à Marseille cet été. Il va falloir se montrer fort avec Feyenoord, sans non plus exploser le budget du mercato. Mais en allant chercher des stars internationales l’été dernier, Pablo Longoria sait qu’il a montré à tout le monde qu’il avait une surface financière importante. Jusqu’à une certaine limite…