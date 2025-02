Enorme coup de pression de l’OM, la direction de l’arbitrage en sueur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM fait monter la pression sur le corps arbitral, puisque la colère du club provençal au sujet de la nomination de l’arbitre pour le match à Auxerre de samedi a filtré dans les médias.

L’Olympique de Marseille a décidé de protester contre la nomination de Jérémy Stinat pour diriger le match de Ligue 1 de ce samedi à Auxerre. L’officiel avait été le 4e arbitre du match de Coupe de France face à Lille, où Mehdi Benatia avait pris un carton rouge pour son attitude sur le bord de la touche, dans une fin de match très excitée. L’OM avait vu son directeur sportif être suspendu pour trois mois par la commission de discipline, notamment car l’arbitre avait confirmé l’attitude menaçante du Marocain, malgré les protestations et les éléments vidéos fournis par les dirigeants marseillais. Voir Jérémy Stinat être nommé pour diriger un match du club marseillais a été pris comme un affront par les dirigeants olympiens, qui ont immédiat réagi. Quelques heures seulement après l’annonce de la désignation, Pablo Longoria a écrit à la direction de l’arbitrage pour s’opposer à cette décision qui ressemble surtout à une énorme provocation selon eux.

Changement d'arbitre ou pas pour AJA-OM ?

Est-ce que vous juger cette faute de la manière avec ces 2 angles ?



Au passage, je tiens à féliciter @MassiliaZone pour l’enquête. pic.twitter.com/BfZqywZj0M — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) February 17, 2025

« L’OM a en effet écrit ce lundi à cette dernière pour souligner, d’une part, le manque d’intelligence émotionnelle de la DA avec la désignation de Stinat, 4e arbitre contre Lille, et qui avait ensuite témoigné contre Medhi Benatia, mais aussi pour souligner une incohérence dans les décisions au fil des rencontres qui aurait défavorisé l’OM à de nombreuses reprises cette saison », explique ainsi Foot Mercato, pour qui le club marseillais a aussi énuméré les cartons jaunes injustifiés à ses yeux et qui ont débouché sur des suspensions de ses joueurs, comme ce sera le cas pour Leonardo Balerdi à Auxerre.

Il reste à savoir si cette contestation sera suivie d’une réponse de la direction de l’arbitrage, et si Jérémy Stinat verra cette responsabilité de diriger le futur AJA-OM être remise en cause par cette protestation. Une réclamation qui a forcément fuité dans la presse et a reçu l’approbation globale des supporters marseillais. Pour les fans de l’OM, il faut absolument que l’arbitre de cette rencontre soit changé, même si ces derniers temps, ils ne sont pas nombreux à avoir la clémence des suiveurs du club phocéen étant données les nombreuses polémiques.