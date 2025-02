Endrick à l’OM, la dernière folie de Benatia ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ d’Elye Wahi au mercato d’hiver, l’OM a tenté le gros coup Endrick.

Medhi Benatia est doucement en train de se bâtir une superbe réputation à Marseille, où les supporters adorent voir leur dirigeant tenter de très gros coups sur le marché des transferts. L’ex-capitaine de la sélection marocaine a déjà de belles prises à son actif : Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et plus récemment Ismaël Bennacer, dernière recrue de l’hiver. En ce mois de janvier, il a été question pour le board marseillais de remplacer Elye Wahi, vendu près de 30 millions d’euros bonus compris à Francfort.

Endrick entra na mira de sete clubes, mas Real Madrid e jogador 'fecham porta'; veja detalhes



➡️ https://t.co/JpF577lLmU #FutebolNaESPN — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) February 5, 2025

Amine Gouiri a été recruté en provenance de Rennes mais à ce poste, ESPN révèle que l’OM avait un très gros nom sur ses tablettes. Le média révèle que l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain faisait partie des équipes intéressées par Endrick, en manque de temps de jeu depuis sa signature au Real Madrid pour près de 50 millions d’euros. West Ham, Arsenal, la Juventus Turin, Villarreal, Séville et Getafe étaient également intéressés pour un prêt du jeune Brésilien de 18 ans.

L'OM a tenté sa chance pour Endrick cet hiver

Mais malgré un faible temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison, Endrick a été retenu par le club merengue qui croit en lui et qui estime que l’ancien de Palmeiras pourrait avoir son mot à dire dans la dernière ligne droite de la saison malgré la forme étincelante de Kylian Mbappé à son poste. Frustré par son faible temps de jeu, Endrick n’a cependant pas poussé pour un départ. Au contraire, le joueur se sent bien à Madrid et souhaite continuer d’apprendre dans la capitale espagnole. Cette fois, l’audace de Medhi Benatia n’a donc pas payé mais les supporters de l’OM seront une fois de plus ravis de voir que le dirigeant a tenté un nouveau gros coup sur le marché des transferts. En attendant qui sait de peut-être retenter sa chance l’été prochain dans ce dossier.