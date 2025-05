Encore une injustice contre l’OM, Roberto De Zerbi s’agace

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'absence des Marseillais aux Trophées UNFP n'est toujours pas totalement digérée en Provence, à l'image de cette sortie de Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Accroché à Lille, l’OM ne prend pas le match face au Havre à la légère, car il est question d’assurer sa place sur le podium. Terminer la saison de belle manière est vital pour le club marseillais, qui a fait d’un retour en Ligue des Champions son grand objectif. Pour cela, il est allé chercher des joueurs d’un calibre international, et cela a permis à la formation olympienne de réaliser une belle saison, malgré quelques trous d’air et la déception en Coupe de France. En dépit de la deuxième place actuelle et de la présence de joueurs de haute valeur, l’OM n’a pas vu un seul de ses éléments être nommé dans la liste des Trophées UNFP pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Roberto De Zerbi se vente sur les clopes

Une décision difficile à digérer pour Roberto De Zerbi, qui assure ne rien avoir à dire sur son absence dans la liste des meilleurs entraineurs de la saison, mais grogne en revanche clairement sur les disparitions de Mason Greenwood et Adrien Rabiot de ces récompenses. « Ces cinq entraîneurs nommés (Luis Enrique, Bruno Genesio, Adi Hutter, Liam Rosenior, Eric Roy) ce sont des grands entraîneurs ! Il n'y a pas de jalousie. Ce qui m'agace, c'est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C'est énervant, j'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose… », a livré l’entraineur italien, qui assure que lui et ses joueurs ont digéré ces décisions. La meilleure façon de démontrer que Rabiot et Greenwood méritaient mieux, est de finir la saison de belle manière en allant chercher cette deuxième place derrière un PSG intouchable, et qui va truster de toute façon quasiment toutes les récompenses à l’occasion de ces trophées UNFP.