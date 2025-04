En crise, l’OM se fait chambrer à l’OL

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille n’est pas épargné par les critiques ni par les moqueries. Les Marseillais risquent de ne pas apprécier le chambrage de Rayan Cherki en plein toro à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais.

A contrecoeur, Pablo Longoria a senti la nécessité de prendre la parole en public. Le président de l’Olympique de Marseille est sorti du silence mardi pour soutenir son équipe en grande difficulté. Corrigés à Monaco (3-0) samedi, les hommes de Roberto De Zerbi ont enregistré leur cinquième défaite en sept matchs. Une dynamique indigne d’un candidat à la qualification en Ligue des Champions. L’actuel troisième de Ligue 1 a donc tout intérêt à relever la tête pour éviter la chute au classement. Mais aussi pour mettre un terme aux critiques et aux moqueries.

Cherki se moque de l'OM

Sans parler des médias, l’Olympique de Marseille n’est pas non plus épargné du côté de Lyon. Les Gones s’amusaient lors d’un toro à l’entraînement ce mercredi lorsqu’une belle séquence de passes a d’abord inspiré un commentaire élogieux. « Oh c'est le Barça là ! », s’est enflammé un joueur de l’Olympique Lyonnais. Mais très vite, un autre acteur a vu son ballon intercepté, d’où la réaction beaucoup moins flatteuse signée Rayan Cherki. « Et il y a un joueur de Marseille ! », a lâché le milieu offensif après le raté d’un coéquipier.

L’échauffement avant la dernière séance … 💥



Ce groupe, vraiment 🤩❤️💙 pic.twitter.com/cItGSDcs2H — Olympique Lyonnais (@OL) April 16, 2025

Sa petite blague a bien amusé certains de ses partenaires comme Corentin Tolisso. En revanche, on peut penser que les Marseillais apprécieront beaucoup moins le chambrage. Il est vrai que l’international Espoirs tricolore s’est montré audacieux en ciblant un concurrent direct qui a battu le club rhodanien à deux reprises cette saison (2-3, 3-2). A croire que Rayan Cherki sent Lyon bien parti pour finir devant Marseille, qui n’a plus qu’un point d’avance sur son rival et concurrent.