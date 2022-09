EdF : Veretout dézingué sur le chemin de Clairefontaine

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Titulaire avec l'OM, Jordan Veretout a connu un match difficile. Une prestation à mettre en parallèle avec son appel par Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France.

Il a fallu deux forfaits à son poste pour en arriver là, mais Didier Deschamps a rappelé Jordan Veretout en équipe de France pour le prochain match. Element important à l’AS Roma par le passé, le milieu de terrain se fait sa place à l’Olympique de Marseille sans pour le moment totalement convaincre. Attendu lundi à Clairefontaine, l’ancien nantais a toutefois passé un dimanche difficile. Titulaire face à Rennes, Jordan Veretout a évolué au sein d’un milieu souvent mis à mal avec Valentin Rongier.

⏱ 51’⎪#OMSRFC 1️⃣-1️⃣



𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗜𝗢𝗢𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 🔥@MatteoGuendouzi trouve le chemin des filets d'un magnifique but de tête à la suite d'un corner de @JordanVeretout 💪 pic.twitter.com/hvItb4JlPl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 18, 2022

Veretout prend cher sur les réseaux sociaux

Une association qui n’a pas fonctionné et qui a parfois provoqué les grondements du Vélodrome devant le nombre de ballons perdus ou en retrait. Pour ceux qui ont suivi la rencontre, il était difficile de concevoir que Veretout avait une chance de se faire sa place en Bleu pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Même les supporters de l’OM ont été sans pitié sur les réseaux sociaux, même si les critiques étaient assez unanimes.

Veretout à la mi-temps face à Rennes :

- 11 ballons perdus

- 72% passes réussies (moins bon pourcentage)

- 2 fautes

- Aucune passe vers l'avant réussie avant la 35e minute.



Equipe de France. pic.twitter.com/gYFrP5sI65 — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) September 18, 2022

« L'équipe de France a perturbé Veretout qui se retrouve à faire de mauvais matchs alors qu'avant il était juste pas bon », « J'ai rarement vu un milieu perdre autant de ballon. Le match de Veretout est à montrer dans tous les centres d'objets perdus de France », « Veretout qui profite que le réalisateur le filme pas pour filer le ballon aux Rennais dans la surface, on te voit Jordan y a les ralentis », ont envoyé les suiveurs de la rencontre, alors que les statistiques de Jordan Veretout, en dépit d’une passe décisive sur corner sur l’égalisation de Guendouzi, ne sont pas non plus très flatteuses.