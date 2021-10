Drogba n’est jamais revenu à Marseille, il plaide non-coupable

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors qu’il s’apprête à refouler la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille en milieu de semaine prochaine à l’occasion d’un match caritatif, Didier Drogba a fait des révélations croustillantes sur son fameux non-retour à l’OM.

En l’espace d’une saison, entre 2003 et 2004, Didier Drogba a fait succomber tout le public marseillais. Avec 32 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues, l'international ivoirien avait réalisé une saison plus que pleine, la seule à Marseille. Mais malheureusement pour lui et les Phocéens, ses incroyables performances n’avaient pas abouti à un titre, Marseille ayant échoué en finale de la Coupe UEFA contre Valence. Malgré tout, Drogba restera à jamais dans les cœurs des fans olympiens. Parti à Chelsea, contre un chèque de 37,5 millions d'euros, un an après son arrivée en provenance de Guingamp, l’avant-centre avait plus ou moins promis de revenir à Marseille, dans son jardin du Vélodrome, pour remporter ce trophée national manquant à sa carrière. Sauf qu’au final, après une longue pige à Chelsea (2004-2012), Drogba a voyagé en Chine, en Turquie, au Canada et aux USA… sans jamais reporter le maillot de l’OM.

« On m'avait demandé de ne plus revenir au Vélodrome… »

Pourtant, en 2010, dans la foulée du dernier titre de champion de France de l’OM, Drogba avait failli revenir sous les ordres de Didier Deschamps. Mais le deal n’avait pas pu se faire. Ce que l’attaquant n’a pas regretté bien longtemps, vu qu’il a fini par gagner la Ligue des Champions avec les Blues en 2012. Et de toute façon, Drogba n’aurait peut-être pas été le bienvenu au Vélodrome. Fatigués par les rumeurs autour du retour de Drogba, les ultras ont été lassés. Si fort qu’en 2017, l'Ivoirien s’était fait tailler dans une banderole : « Drogba, arrête de dire que tu aimes l'OM. Tu gagnes en 1 mois ce que nous n'aurons jamais en 1 vie. Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine ! ». Une rancœur tenace connue par Drogba. Puisque le buteur avait un reçu un message très clair. « Alors pour tout dire, on m'avait demandé de ne plus revenir au Vélodrome… », a avoué, dans les colonnes de La Provence, Drogba, qui avait quand même été bien accueilli par le public marseillais lors d’un match de C1 avec Chelsea. Quoi qu’il en soit, mercredi prochain, Drogba reviendra bien pour la deuxième fois au Vélodrome. Plus en tant que joueur, mais en tant qu’homme au grand coeur.