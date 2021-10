Drogba de retour à Marseille, le rêve a bien failli devenir réalité

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même s’il n’a fait qu’une seule saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille entre 2003 et 2004, Didier Drogba a marqué le public phocéen. Si bien que son retour au Vélodrome a souvent été désiré par les supporters.

Une finale de Coupe UEFA, 32 buts en 55 matchs… Didier Drogba avait réalisé une véritable saison pleine à Marseille. Malgré la défaite contre Valence à Goteborg (0-2), l’international ivoirien avait quand même réussi à rentrer dans la légende du club phocéen. Pour certains fans, il fait d’ailleurs partie des meilleurs attaquants de l’histoire. Pas étonnant donc de voir qu’il a été convié pour le « Match des Héros », prévu le 13 octobre prochain au Vélodrome. Grâce à Orange et l'Unicef, Drogba va donc revenir à Marseille. Un véritable bonheur pour l’homme de 43 ans. « Rejouer au Vélodrome, ça fait énormément plaisir, d'autant plus que la cause est noble, en partenariat avec l'Unicef et la fondation Didier Drogba. C'est pour construire des classes et des écoles en Côte d'Ivoire. On parle d'éducation donc je suis très content et excité aussi », a lancé Drogba, qui a hâte d’évoluer aux côtés de Fabrizio Ravanelli, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Eric Di Meco, Fabien Barthez ou Habib Beye.

« C'était beaucoup d'émotions pour moi »

Ce retour au Vélodrome ne sera toutefois pas son premier depuis son départ de l’OM durant l’été 2004. Puisqu’en 2010, il avait affronté Marseille avec Chelsea en Ligue des Champions. « C'était un moment particulier. Ce sont des moments que l'on vit très rarement dans une carrière de footballeur. J'ai eu l'opportunité de jouer un match de Ligue des champions contre Marseille, à l'Orange Vélodrome, avec Chelsea. C'était beaucoup d'émotions pour moi et je n'ai pas pu, je veux dire, il ne m'est même pas venu à l'idée de marquer contre l'OM. C'était vraiment un match de gala. Mais on avait perdu et ça me reste encore en travers de la gorge. Moi je joue pour gagner, et même pour ce match de bienfaisance. Il faut garder les bonnes habitudes. Marquer et gagner au Vélodrome », a expliqué l’ancien buteur sur Le Phocéen.

« C'était une opportunité et malheureusement elle n'a pas été saisie »

Désormais à la retraite, Drogba n’a donc plus à répondre aux questions sur son fameux transfert à l’OM. Un come-back qui a d’ailleurs failli se faire, quand Didier Deschamps a tenté sa chance après le titre de champion de France… « Oui, j’aurais pu revenir à l’OM en 2010. C'était une opportunité et malheureusement elle n'a pas été saisie. Après, les choses se sont enchaînées, c'est le football, c'est comme ça. Je suis resté à Chelsea et j’ai gagné la Ligue des Champions en 2012. Je marque de la tête sur corner en finale à Munich, comme Boli. Comme pour Basile, corner tiré par un gaucher, je marque d'une tête croisée... tout le scénario de ce but me rappelle la victoire de l'OM à Munich », a avoué Drogba, qui foulera en tout cas la pelouse du Vélodrome une nouvelle fois la semaine prochaine. Au grand bonheur des supporters olympiens !