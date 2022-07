Dries Mertens à l'OM, officialisation imminente

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a réclamé à Pablo Longoria la signature de 3 ou 4 joueurs capables de faire plaisir aux supporters marseillais. Dries Mertens devrait être le premiers de ces renforts populaires.

La signature d’Isaak Touré a ouvert l’appétit des supporters marseillais lors de ce mercato, mais la venue du jeune défenseur havrais ne suffit pas à faire bondir les tribunes du Vélodrome. Pourtant, le président de l’OM l’a fait savoir à son président, il veut quelques noms qui brillent cette saison, et pour cela la venue de Dries Mertens serait une vraie belle réponse au souhait de Frank McCourt. Arrivé à la fin de son contrat avec Naples, l’attaquant aux 105 sélections avec la Belgique est une cible spectaculaire, même si forcément ses 35 ans pèsent dans la balance au moment où le joueur signera ce qui sera le dernier gros contrat de sa carrière en Europe. Cependant, le club phocéen est très tenté, au point même qu’Andrea Losapio, rédacteur en chef de TMW, affirme que « la fumée blanche » devrait arriver très rapidement pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier.

Dries Mertens, un renfort de prestige pour l'OM

Dries Mertens aurait donné le feu vert pour que l’opération se fasse avec l’OM, un club qui lui permet de disputer la prochaine Ligue des champions, ce qui confirme, soit dit en passant, qu’un ticket pour la C1 constitue aussi un atout formidable sur le marché des transferts, en plus de sa valeur financière. Dans ce dossier, la concurrence était relativement maigre pour l’Olympique de Marseille, la presse italienne affirmant que seule la Lazio Rome a de l’intérêt pour l’international belge. Du côté de l'OM, on salive d'avance à l'idée de s'offrir Dries Mertens qui sort d'une grosse saison avec le Napoli et qui malgré son âge affiche une forme éblouissante. Voir un tel joueur libre à cet instant du mercato relève du miracle et Pablo Longoria le sait bien. Le président marseillais a donc tout intérêt à boucler rapidement cette signature si effectivement l'accord est imminent.