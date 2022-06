Dries Mertens après Milik, le nouveau gros coup de l'OM à Naples !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant lors de ce mercato estival, l’OM a coché le nom de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples.

En négociations avec Villarreal dans le cadre d’une arrivée libre, Dries Mertens est également suivi par l’Olympique de Marseille en cette période de mercato. Et pour cause, Pablo Longoria a conscience de la très bonne affaire qu’il y a à réaliser du côté de Naples avec la situation de Dries Mertens, libre de tout contrat dans la mesure où il n’a pas trouvé d’accord avec son président Aurelio De Laurentiis pour prolonger. La piste a surpris du côté de l’OM, où l’on se demande s’il est vraiment judicieux de recruter un joueur de 35 ans au salaire colossal. Mais la question ne se pose même pas selon Mirko Ioime, spécialiste de la Serie A, interrogé par Le Phocéen au sujet des joueurs évoluant en Italie et qui figurent dans le viseur de l’OM dans l’optique de ce mercato d’été.

Mertens, Correa, les belles pistes de Longoria en Italie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dries Mertens (@driesmertens)

« Il a un peu moins joué cette saison, mais il a fini comme titulaire devant avec Osimhen. Il voudrait rester, mais le Napoli tarde à accepter ses demandes. Pour ce qui est de son âge, oubliez, il est titulaire n'importe où. Techniquement et devant le but, c'est le très haut de gamme. De plus, il a une super mentalité et une grosse hygiène de vie. Il est très ami avec Milik et il parle français. C'est la classe internationale, ce serait une très grosse recrue pour l'OM et la Ligue 1 » a analysé le spécialiste, pour qui Marseille réaliserait une très grosse opération en mettant le grappin sur Dries Mertens. Un autre joueur de Série A pisté par l’OM apporterait une plus-value énorme à l’effectif de Jorge Sampaoli en la personne de Joaquin Correa de l’Inter Milan. « Techniquement, c'est très fort, et il est très rapide. C'est un deuxième attaquant qui pourrait convenir à Sampaoli. Il y a peu d'attaquants de ce niveau en Ligue 1 sur le plan technique. S'il arrive à enchaîner les matches, ce serait une très belle recrue » estime le spécialiste de la Série A, pour qui les idées de Pablo Longoria du côté de l’Italie sont très séduisante. Reste maintenant à voir lesquelles se concrétiseront.