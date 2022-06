DNCG : McCourt a une idée pour l'OM !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Actif sur le mercato depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille aurait bien avancé sur plusieurs pistes. Mais avant de boucler d'éventuelles opérations, le club phocéen attend le feu vert de la DNCG, dont la décision est attendue ce jeudi.

Semaine décisive pour le mercato de l’Olympique de Marseille. Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le récent deuxième de Ligue 1 souhaite renforcer son effectif. On connaît l’exigence de l’entraîneur Jorge Sampaoli qui attend des recrues confirmées, notamment dans l’entrejeu pour compenser le départ libre de Boubacar Kamara à Aston Villa. Connaissant les méthodes de Pablo Longoria, le président marseillais a probablement avancé sur plusieurs pistes, et ce bien avant la nomination du directeur du football Javier Ribalta.

🔴 l'OM est soumis à un examen complémentaire par le fair-play financier. Les experts ont demandé des informations complémentaires sur les comptes ses comptes.



L'OM se dit confiant, mais ne sait pas encore si une procédure sera ouverte à son encontre par l'UEFA.#TeamOM pic.twitter.com/9z6dlc0yLR — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 20, 2022

Mais le club phocéen s'est interdit de boucler toute opération avant l’accord de la Direction national du contrôle de gestion (DNCG). « Les dirigeants ont l'instruction de ne pas engager de joueurs tant que la DNCG n'a pas donné son feu vert », a confirmé un agent au quotidien régional La Provence, qui annonce que le gendarme financier du football français donnera son verdict jeudi. Un moment très important pour la direction olympienne qui a travaillé dur pour éviter une sanction de la part de la DNCG.

McCourt demande des ventes cet été

L’Olympique de Marseille craindrait par exemple un encadrement de sa masse salariale, une décision qui limiterait sa marge de manœuvre sur le marché des transferts. Le président Pablo Longoria n’a vraiment pas besoin de cette difficulté supplémentaire, lui qui doit déjà composer avec les réticences du propriétaire Frank McCourt. En effet, l’Américain ne voudrait plus remettre la main à la poche et exigerait des ventes afin que le club s’auto-finance et parvienne à l’équilibre la saison prochaine, durant laquelle les recettes de la Ligue des Champions devraient aider.