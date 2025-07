Djaoui Cissé, l’OM arrive peut-être trop tard

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Et si l'OM réalisait un très gros coup avec un énorme espoir du championnat de France. Le nom de Djaoui Cissé est venu aux oreilles des experts du mercato marseillais.

Au coeur du mercato, cela reste la chasse aux bonnes affaires et si l’OM a pris l’habitude d’aller trainer en Angleterre pour récupérer des joueurs prometteurs, la Ligue 1 regorge aussi de talents. Un joueur qui a tout récemment explosé a mis l’eau à la bouche des supporters marseillais, il s’agit de Djaoui Cissé. Très intéressant au coeur du jeu avec le Stade Rennais, le milieu de terrain a confirmé avec l’Euro U21 où il a été l’homme fort des Bleuets.

Après des vacances bien méritées, il sera forcément très suivi dans la saison à venir. L’OM peut-il se positionner rapidement sur un tel joueur pour lui offrir un tremplin plus attractif que Rennes, qui ne dispute aucune Coupe d’Europe pour la deuxième saison d’affilée ? La réponse est clairement non pour le journaliste du Phocéen Romain Canuti, qui estime que l’avenir de Cissé est tout tracé, et passera pas un mastodonte européen dans quelques années.

Ça va se finir dans les 40 ME

1⃣0⃣UEFA Euro U21 Scout Report:



Name: Djaoui Cissé

Age: 21 (31/01/2004)

Position: Center Midfielder

Club: Stade Rennais FC

Nationality: French

Dominant foot: Right

Height: 1.88m

Value: 8M€ pic.twitter.com/zNjoTvO2rm — Hunter Scout (@hunterytscout) July 28, 2025

« Djaoui Cissé de Rennes, effectivement, crack annoncé. Je pense qu’il est ce qu’on appelle imbougeable. C’est comme Camavinga à l’époque. Rennes a les moyens de dire qu’il sera vendu à un top club très cher. Et Camavinga est parti pour 40 ME au Real Madrid. Donc Cissé, c’est déjà intouchable. J’ai l’impression que Beye a prévu d’en faire un titulaire donc c’est mort », a livré Romain Canuti, persuadé que l’OM n’a pas perdu la moindre minute sur un dossier se présentant de la sorte. En effet, Rennes a su jusqu’à présent conserver ses meilleurs éléments avant qu’ils n’explosent, ou alors très bien les vendre à des clubs capables de miser très gros.

C’est le cas de Marseille sur certains coups, mais le poste de milieu de terrain n’est pas considéré comme prioritaire avec le récent recrutement d’Angel Gomes notamment. Cela n’empêchera pas les observateurs de suivre de près la saison de Djaoui Cissé, dont la capacité à créer le jeu et à se montrer décisif ont marqué les esprits en fin de saison dernière.