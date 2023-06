Dimitri Payet vexé, Pablo Longoria aussi, ça promet ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bruyamment poussé vers le banc de touche par Igor Tudor, Dimitri Payet profite du départ de l’entraineur croate et ne compte pas bouger cet été. Pablo Longoria n’a toutefois pas la mémoire courte.

A 36 ans et avec une mise sur le côté pendant une majeure partie de la saison, Dimitri Payet n’a certainement pas bien vécu ces derniers mois à l'OM. Le « Marseillais à vie » ne se laisse toutefois pas impressionner, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une reconversion en or à la clé. Son envie de jouer au plus haut niveau est encore là, et le départ fracassant d’Igor Tudor n’a pas du trop le déranger. De quoi lui redonner espoir de retrouver du temps de jeu la saison prochaine ? Cela semble être le cas, raconte L’Equipe, qui souligne que Dimitri Payet a rencontré Pablo Longoria en fin de semaine dernière.

L’idée d’un départ a été écartée, malgré des courtisans en Grèce, en Turquie ou dans les pays du Golfe. Le Réunionnais se sent bien à Marseille et ne compte pas bouger. Selon le quotidien sportif, il a clairement été piqué au vif dans son orgeuil par son faible temps de jeu alors qu’il était persuadé de pouvoir apporter plus à l’équipe. Forcément, à son âge, les longs séjours sur le banc de touche l’ont empêché de se présenter en rythme et en forme lors de ses rares apparitions, ce qui a généré une grosse frustration.

Longoria marqué par l'attitude de Payet

En tout cas, le numéro 10 est persuadé de pouvoir encore inverser la tendance et s’offrir ainsi une dernière saison plein à l’OM. Et si Pablo Longoria n’espérait pas un transfert retentissant, l’idée de le voir partir ailleurs pour une saison est actuellement à oublier. Une fois encore, tout pourrait changer dans quelques jours quand le club provençal aurai trouvé son futur entraineur. Mais Pablo Longoria pourrait aussi avoir son mot à dire au final, lui qui a la rancune tenace et n’oublie pas la séance d’entrainement qui avait provoqué la mise à l’écart de Dimitri Payet avant le match face à Lille le mois dernier. L’attitude du meneur de jeu aurait été déplorable, trainant des pieds pour s’entrainer et envoyant un bien mauvais message pour un capitaine d’équipe, même si c’était surtout l’entraineur Igor Tudor qui était ciblé.