Deux recrues pour lundi, l’OM va martyriser le mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'arrivée d'Amine Gouiri ne sera pas le dernier mouvement de l'OM cet hiver. Roberto De Zerbi a ses exigences, et cela pourrait donner lieu à un sacré coup de chaud d'ici lundi soir.

« Benatia et Longoria sont en train de faire de bonnes choses sur le mercato, je ne sais pas s’il y aura encore des mouvements mais je l’espère car je pense qu’on a encore besoin de quelque chose ». Roberto De Zerbi n’a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse, au moment d’évoquer la fin du mercato à Marseille. En dépit de l’arrivée d’Amine Gouiri pour compléter l’attaque et compenser le départ de Elye Wahi, l’entraineur de l’OM est persuadé que cela va encore bouger. Et dans tous les sens. La Provence dévoile ce samedi que Ismaël Koné a bien compris le message et n’a donc pas d’autres choix que de se trouver un nouveau club. Valence et le Werder Brême sont sur les rangs pour récupérer le Canadien qui n’aura pas su se montrer au Stade Vélodrome en première partie de saison.

Un défenseur et un milieu attendus

Bienvenue à Marseille 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/15vTzbsOPv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2025

L’occasion d’avoir le feu vert pour réaliser deux nouvelles opérations. En effet, selon La Provence, ce départ va permettre de faire venir un défenseur central et un milieu de terrain. Roberto De Zerbi fait tout pour avoir un effectif très complet dès le mois de janvier, afin d’avoir une équipe qui ressemble de plus en plus à ce qu’il veut. Malgré la haute estime qu’il lui porte, l’entraineur italien ne semble pas avoir fait de Mykola Matviyenko sa propreté, alors que le Shakthar Donetsk en réclame près de 10 millions d’euros. D’autres pistes sont évoquées, mais il est en tout cas certain que l’OM cherche deux types de joueurs pour finir très fort ce mercato hivernal.

Pour le moment, l’OM a fait signer Luiz Felipe (0 euro) en défense et Amine Gouiri (19 ME hors bonus) en attaque, et s’est séparé de cinq joueurs : trois jeunes du club (pour 0,5 ME au total) ainsi que Lilian Brassier (prêt cassé) et Elye Wahi (21 ME).