Deux millions d’euros en une semaine, l’OM va craquer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato va se lancer et Pablo Longoria compte bien débuter par une grosse vente pour montrer patte blanche au propriétaire Frank McCourt. L'accord est imminent.

La saison est terminée à Marseille, et Pablo Longoria, déjà bien actif pendant ces derniers mois, va passer la vitesse supérieure avec sa période favorite, celle du mercato. Le président espagnol a de nombreuses pistes en tête pour satisfaire Roberto De Zerbi, et il vient de faire le point avec Frank McCourt aux Etats-Unis afin de savoir ce qu’il pouvait faire et ne pas faire cet été. Cela va débuter par une grosse vente d’un joueur pour qui l’OM aura finalement réalisé une très belle affaire sur la durée.

L'Inter attend un dernier effort de l'OM

50 millions s’envolent, l’OM saute de joie https://t.co/a1l2ERMQxj — Foot01.com (@Foot01_com) May 25, 2025

TMW annonce que l’Inter Milan et Marseille sont désormais tout proche d’un accord pour le transfert de Luis Henrique. L’ailier brésilien, recruté pour 12 millions d’euros en 2020 et qui a longtemps été à ranger dans la catégorie des flops, s’est réveillé brutalement ces deux dernières saisons. Le forcing de l’Inter Milan n’a jamais faibli et désormais, l’écart entre les deux propositions n’est plus que de deux millions d’euros. Le club lombard propose 23 millions d’euros bonus compris alors que l’OM voulait récupérer 25 millions d’euros en cash.

La différence devrait être comblée d’ici le début de semaine prochaine, et le fameux 1er juin qui permettra à l’Inter de se renforcer en vue de la Coupe du monde des clubs. L'Inter Milan attend un dernier petit effort de la part des dirigeants marseillais pour descendre un peu le prix du Brésilien, et officialiser rapidement le deal. Car si le mercato estival est long jusqu’en septembre, la formation italienne ne souhaite pas perdre de temps et cela explique aussi pourquoi le prix a grimpé ces derniers jours. Pablo Longoria est en passe de réaliser une première grosse vente, qui va lancer idéalement le mercato de l’OM.