Dembélé de l'OL à l'OM, le pari de Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après avoir lâché 32 millions d'euros sur Vitinha cet hiver, l'OM ne pourra pas mettre autant d'argent pour un attaquant cet été. Pablo Longoria va devoir être opportuniste, notamment avec les joueurs libres. Le profil du Lyonnais Moussa Dembélé correspond bien à ses attentes.

La quête d'un avant-centre, un éternel recommencement pour Pablo Longoria et l'OM. Cette saison, les Marseillais s'en sortent bien avec Alexis Sanchez. Le Chilien, arrivé libre de l'Inter l'été dernier, remplit parfaitement sa mission. Il a inscrit 16 buts au total dont 12 en Ligue 1 et sa combativité fait du bien à l'équipe marseillaise. Néanmoins, Sanchez n'a signé que pour un an à l'OM. Son avenir est incertain pour juin prochain et Marseille pourrait déjà lui dire adieu. Le club phocéen risque de devoir lui trouver un remplaçant pour venir seconder Vitinha, recruté 32 millions d'euros en janvier et pour le moment en-dedans à l'OM.

Moussa Dembélé, plan B de Marcus Thuram à l'OM

Si Braga avait reçu le jackpot au mercato hivernal, Pablo Longoria n'est plus décidé à faire des folies pour l'été prochain. Le président marseillais veut recruter un bon attaquant mais à moindre coût. Il scrute les joueurs libres et son premier choix évolue à Monchengladbach. Il s'agit de Marcus Thuram, cible de l'OM par le passé et en fin de contrat avec son club allemand en juin prochain. Toutefois, la concurrence s'annonce rude pour l'international français, notamment suivi par le PSG.

Transferts : l’OM discute avec Moussa Dembélé (OL) https://t.co/rUZle9jchx — Le Quotidien du Sport (@QuotidienSport) March 22, 2023

L'OM a toutefois un plan B, un autre attaquant libre en fin de saison au cas où la piste Thuram échouerait. Selon Le Quotidien du Sport, le club phocéen regarde du côté d'un vieux rival de Ligue 1 : l'OL. En effet, Longoria s'intéresse au cas de Moussa Dembélé. L'attaquant lyonnais quittera le club rhodanien l'été prochain à l'issue de son contrat. Si Dembélé a souvent performé à l'OL en cinq années avec 71 buts marqués, c'est plus délicat cette saison. Relégué sur le banc par l'arrivée de Lacazette, il a connu un temps de jeu limité et n'a marqué que trois buts en L1. En outre, il a été pris en grippe par le public lyonnais qui le siffle régulièrement. Autant dire qu'un beau contrat sur la Canebière serait miraculeux pour lui. Reste à espérer que l'OM et Longoria ne trouvent pas mieux que lui sur le marché.