Décès de Pape Diouf, le témoignage poignant de Benoit Cheyrou

Ancien joueur de l'OM recruté par Pape Diouf, Benoit Cheyrou se souvient avec émotion de l'ancien président, décédé cette semaine du Coronavirus.

Quelques jours après Michel Hidalgo, le peuple marseillais pleure Pape Diouf, son ancien président fauché par le Coronavirus. Celui qui a emmené l’OM sur la voie royale du titre de 2010 est resté comme une figure du club provençal aux yeux des supporters, mais aussi des joueurs. Comme le prouve ce témoignage de Benoit Cheyrou, ancien milieu de l’OM à cette époque, et qui se souvient avec émotion et amusement des causeries de Pape Diouf. Il faut dire que le dirigeant était un homme de lettres, ancien journaliste et plutôt beau parleur, ce qui pouvait changer du quotidien d’un vestiaire de football.

« Ça m'a fait très bizarre. Ça a été vite... Ça peut arriver à tout le monde. Quand ça touche quelqu'un qu'on a connu, ça touche forcément plus. C'est beaucoup de tristesse pour lui et sa famille. Ensuite, ce sont des souvenirs, des discussions qu'on a eu. De ce qu'on se rappelle de l'homme. Et la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de se rappeler des belles choses qu'il a faites. J'ai envie de l'appeler Monsieur le Président. C'était mon président. C'est celui qui m'a appelé pour me faire venir à l'OM. Et quand Pape Diouf vous appelle, il en impose. Déjà de par la façon dont il maîtrisait le français, sa façon de parler. Quand il était physiquement présent dans une pièce, il en imposait aussi par son gabarit, sa prestance, sa classe - il était toujours très bien habillé -, son calme. C'était vraiment un très bon président. Il a très bien géré l'OM quand il était au pouvoir là-bas. Financièrement, le club se portait bien. Il a été malin dans le recrutement. Il était évidemment très fort dans la communication. Des fois, il employait des mots que très peu de personnes pouvaient comprendre... (Il sourit.) On sortait le dictionnaire après ses causeries. On rigolait là-dessus parce que la façon dont il parlait était parfois trop soutenue pour nous. C'est l'un des présidents les plus marquants de ma carrière », a confié Benoit Cheyrou dans les colonnes de France Football, dans un bel hommage à Pape Diouf.